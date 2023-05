«Rings of Power» geht ohne Showrunner zu Ende

US-Fernsehen

Die Macher haben sich auf einen Autorenstreik vorbereitet und deshalb sind die Produzenten nicht mehr vor Ort.

ist die neueste große TV-Serie, die inmitten des laufenden WGA-Streiks weiter produziert wird, aber die Amazon-Prime-Video-Show wird dies ohne die Dienste der ausführenden Produzenten J.D. Payne und Patrick McKay tun.Die mitreißende Fantasy-Serie hat noch 19 Drehtage vor sich, wie Quellen dem Fachblatt „Variety“ bestätigen, aber gemäß den WGA-Streikregeln dürfen Payne, McKay und alle anderen Autoren-Produzenten während des Streiks keine schriftstellerischen Tätigkeiten ausüben – einschließlich kreativer Entscheidungen am Set. Stattdessen beaufsichtigen die ausführenden Produzenten der Serie, die keine Autoren sind (wie Lindsey Weber), die Regisseure (Charlotte Brändström, Sanaa Hamri und Louise Hooper) und die Crew die Produktion der Dreharbeiten in Großbritannien.Laut einer Quelle, die der Produktion nahesteht, haben mehrere Einheiten an «Rings of Power» gedreht, darunter auch Nachtdrehs, und zwar über einen Großteil der gesamten Spielzeit hinweg, da der Film das Niveau eines Spielfilms hat. Payne und McKay bereiteten sich mit dem Produktionsteam auch auf einen möglichen Autorenstreik vor, um ihre Abwesenheit von der Serie so nahtlos wie möglich zu gestalten.Die Produktion von «The Rings of Power» wurde für die zweite Staffel mit acht Episoden von Neuseeland nach Großbritannien verlegt, wo die Dreharbeiten am 3. Oktober 2022 begannen. Weitere ausführende Produzenten sind Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill und Gennifer Hutchison; Brändström ist Co-Executive Producer, und Kate Hazell und Helen Shang sind Producer. Andrew Lee, Matthew Penry-Davey und Clare Buxton sind Koproduzenten.