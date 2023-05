Neue Großeltern für Davina und Shania

Quotenmeter.FM

Am Donnerstag startete die neueste Staffel der Fernsehshow «Genial daneben». Nun allerdings bei RTLZWEI.

Mit dem Wechsel von Sat.1 zu RTLZWEI sind die Wege zwischen der Produktionsfirma und dem Abnehmer kürzer geworden. Nur noch wenige hundert Meter liegen zwischen der Bühne und dem Fernsehsender. Andreas Bartl, seines Zeichens früher bei ProSiebenSat.1 aktiv, hat in seiner Rolle als Geschäftsführer Hugo Egon Balder unter Vertrag genommen.Am Donnerstagabend, an dem RTLZWEI sonst erfolgreich mit Drogenreportagen ist, sollen nun Shows für ein älteres Publikum laufen. Am Montag sind noch die Geiss-Kinder Davina und Shania auf Quotenfang gegangen, jetzt darf der 72-jährige Hugo Egon Balder und die 64-jährige Hella von Sinnen auf Quotenfang gehen. Die Show sitzt, die Protagonisten fühlen sich in ihrer Rolle wohl.Um 21.15 Uhr dreht «Promi Game Night» auf, in der Lola Weippert, Mathias Mester, Lisa Feller und Martin Klempnow in zwei verschiedenen Teams um einen Gewinn für zwei Normalos kämpfen. Die verantwortliche Produktionsfirma hat Caroline Frier unter Vertrag genommen, die das erste Mal eine Abendshow moderieren darf. Das merkt man ihr auch an, finden Veit-Luca Roth und Fabian Riedner.