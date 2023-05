Roku setzt auf Factual

US-Fernsehen

Mitten im Autorenstreik orderte man neue Formate.

Roku investiert erneut in sein originäres Programm – und stockt es auf. So kündigte das Unternehmen unter anderem eine neue Staffel derund eine ungeschriebene Comedy mit dem Singer-Songwriter Charlie Puth für den Roku Channel an.Bemerkenswert ist, dass es sich bei den Ankündigungen auf der 2023 NewFronts-Präsentation von Roku – die am ersten Tag des WGA-Autorenstreiks stattfand – um ungeschriebene Sendungen und Reality-Formate handelte. Auf der Veranstaltung am Dienstag in New York stellte die Streaming-Plattform außerdem eine Reihe neuer Werbelösungen vor, darunter Sponsoring für den beliebten Bildschirmschoner Roku City.Das Unternehmen gab bekannt, dass es die Reality-Wettbewerbsserie «The Great American Baking Show» für die zweite Staffel verlängert hat. Die Nachricht kam vor der Premiere am Freitag, den 5. Mai, der neuen, sechs Episoden umfassenden Serie mit Paul Hollywood, Prue Leith, Ellie Kemper und Zach Cherry auf dem Roku Channel. Die von Love Productions USA produzierte «The Great American Baking Show» lief fünf Staffeln lang auf ABC als Ableger des Original-Hits «The Great British Baking Show», bevor sie letztes Jahr von Roku übernommen wurde. Das Streaming-Unternehmen hatte zuvor die US-Rechte an Dutzenden von Episoden der «Great Baking Show»-Franchise für einen FAST-Kanal erworben. Roku wird auch das Feiertagsspecial von «The Great American Baking Show» mit neuen prominenten Bäckern zurückbringen, das in der kommenden Weihnachtssaison ausgestrahlt wird.Roku hat, die von Jessica Alba und Lizzy Mathis moderierte und produzierte Heimrenovierungsserie, für die zweite Staffel verlängert. In der Serie helfen Alba und Mathis bedürftigen Familien bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen durch die Renovierung und Umgestaltung von Wohnräumen. Die Serie wird von Summit House und 3 Arts Entertainment produziert.Roku bestellte, eine Dokuserie, die von Reese Witherspoons Hello Sunshine (das zu Candle Media gehört) in Zusammenarbeit mit Ally produziert wird. In der fünfteiligen Serie spielt Emma Grede, Mitbegründerin und CEO von Good American und Gründungspartnerin von Skims, die auch als ausführende Produzentin fungiert. In der Show betreuen zwei Investoren jeweils drei aufstrebende Unternehmer, die ihre "Nebenbeschäftigungen" in nachhaltige Unternehmen umwandeln wollen. Am Ende entscheidet jeder Investor, ob er einen größeren Geldbetrag in das Unternehmen stecken will, während die Nebenerwerbsunternehmer entscheiden, ob sie ihre Hauptbeschäftigung aufgeben wollen.Roku kooperiert erneut mit Hello Sunshine und Zoë Saldañas Cinestar Pictures für den ungeschriebenen Film, den zweiten Teil des Reality-Rom-Com-Franchise nach «Meet Me in Paris». Die 90-minütige Fortsetzung folgt einer neuen Gruppe junger Frauen auf der Suche nach einer "Liebe wie im Film".Roku orderte, eine Kochwettbewerbsshow, in der Köche getestet werden, wie gut sie Gerichte für die Lieferung nach Hause zubereiten können. Die sechsteilige Serie wird von ITV Americas High Noon Entertainment und Ready Set Go produziert. Scott Feeley und Adam Sher sind die ausführenden Produzenten bei High Noon; Donray Von und Meredith Sandland fungieren als ausführende Produzenten bei Ready Set Go.