Peter Stauch: Ich bin dankbar, dass wir die Trisomie 21 einbauen konnten in die Geschichte

Interview

Mit «Herzstolpern» stehen erstmals zwei Schauspieler mit Trisomie 21 im Vordergrund. Das hat der Geschichte Authentizität gebracht, findet der Regisseur.

«Herzstolpern» ist ein Family-Roadmovie mit berührenden Darsteller:innen, deren Performance unter die Haut geht. Mir geht es um Authentizität: Echte Menschen mit echten Gefühlen. Es ist der erste ZDF-Film mit zwei Schauspieler:innen in der Hauptrolle, die das Down-Syndrom haben. In den Filmen möchte ich aber, dass das gar nicht so rausgestellt wird. Zuschauer sollen einfach in die Geschichte reingezogen werden und sich mit Juliane Siebecke und Benjamin Raue identifizieren.Ganz einfach, weil beide sehr gute Schauspieler sind. Wenn man Sebastian Ströbel im Cast hat, hat man gewonnen. In «Herzstolpern» zeigt er Facetten, die man vielleicht noch nicht so kennt und man kann ihn durch seine performance anders neu entdecken. Anna Maria Sturm kennt man aus Kinofilmen, sie ist ungekünstelt und eine gestandene Frau, die mich emotional begeistert. Auch glaubt man ihr sofort, dass sie diesen Bauernhof führt, und Tanztheater mit den Kindern ihr Traum ist.Genau von dieser Fragestellung wollen wir weg. Es ist andersherum: Ich bin dankbar, dass wir die Trisomie 21 einbauen konnten in die Geschichte. Julianes und Bennis Welt ist das, was mich so berührt und was ich versucht habe, authentisch ohne Zeigefinger zu erzählen. Dies ging nur mit der Hilfe von ganz wichtigen tollen Menschen drumherum, wie unserer Coachin Maria zum Beispiel. Auch sorgten wir für einen safe space, in dem sich beide wohl fühlten und ihre Kraft einteilen konnten. Nach einigen Drehtagen hatten die beiden solch ein Vertrauen, dass sie agiert haben wie absolute Profis, obwohl sie noch gar nicht so viel Dreherfahrung hatten. Sie haben Cast und Team nicht gebremst – sondern beflügelt. Als die Eltern meinten, dass Juliane und Benni an den Dreharbeiten wachsen, ihre Wahrnehmung und Sprache sich verändert – hatte ich Gänsehaut als Regisseur.Unbedingt, unbedingt! Ich würde mir wünschen, dass das viel selbstverständlicher wird. Und man gar nicht mehr so viel Berührungsangst mit solchen Dreharbeiten hat.Ich verstehe die Frage vor allem als Kompliment an mein Team, die hinter mir standen. Ohne gutes Team geht nichts. Für das Vertrauen von Produzentin ndF Gabriela Brenner und den Einsatz der Redaktion des ZDF bin ich mehr als dankbar.Man kann sich als Regisseur nicht wünschen, wann eine Ausstrahlung stattfindet. Ich habe mich sehr darüber gefreut, denn es passt inhaltlich. Auch toll, dass es noch einen Tag vorher die extra Reportage über Juliane und Benni geben wird.Nein, ich hatte keine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Aber schon Anjas Flade-Kruses erste Fassung des Buchs hat mich tief berührt. Und als ich dann die ersten Castings für Emma und Felix gemacht hatte, wusste ich, ich MUSS das machen – das wird eine wichtige Reise auch für mich.Roland Emmerich war damals in meiner HFF München Studentenzeit der Jurypräsident beim Kurzfilm-Studentenfestival der Filmhochschule München – ich war auch in der Jury. Wir haben an die 130 Kurzfilme in einer Woche von morgens bis abends geschaut – da lernt man sich kennen. Er hat mir dann angeboten, ein Regiepraktikum bei ihm zu machen. Er sagte „komm vorbei“ und daraus wurden schließlich mehrere Monate. Ich hatte sofort eine Aufgabe und war voll in so einem Riesen-Top-Team integriert – und das als Student. Das war echt eine wichtige Erfahrung während meines Studiums. Die Seminare, die ich in der Zeit verpasst habe, hat das aufgewogen. Ich habe sie dann alle nachgemacht.Ob privat, öffentlich-rechtlich oder Streamer, wir sollten uns immer bemühen, etwas echtes, besonderes zu schaffen. So wie der «Der letzte Bulle» auf Henning Baum passte und im komödiantischen Genre besonders authentisch in den 80ern verortet war, so hoffe ich, dass unserer Cast ins Hier und Jetzt passt. Sebastian Ströbel als Helikopter-Papa Alex zeigt ja schon einen krassen Kontrast zum Männerbild der 80er.Tja, ich muss Sie enttäuschen. Wenn Sie wüssten, wie wenig Urlaubsflair aufkommt, wenn zwei knallharte Medicals gedreht werden. Es ist natürlich schön, an solch tolle Orte zu kommen. Aber wir haben bei wenig Tageslicht und wenig Schlaf gearbeitet – und hatten Probleme mit Korallenriffen. Das große Team werde ich nie vergessen – den Mix aus den Mauritianern, den Südafrikanern und uns – war schon `ne tolle Zeit.