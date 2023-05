RTLZWEI plant mit «Love Island» im Spätsommer

EXKLUSIV TV-News

Das Datingformat lief zuletzt zweimal im Jahr, wurde im vergangenen Jahr aber reduziert. Die achte Staffel lässt weiter auf sich warten, aber RTLZWEI betont, dass es vorangehe.

Ob Fans der RTLZWEI-Datingshowbereits Entzugserscheinungen haben? Schließlich hatte der Grünwalder Sender die Herbststaffel etwas überraschend abgesagt. 2020 verdoppelte man die Dosis von einer Staffel pro Jahr und wollte auch im vergangenen Jahr sowohl eine Runde im Frühjahr als auch im Herbst zeigen. Wenige Wochen nach der Bekanntgabe ruderte der Sender jedoch zurück und verzichtete auf eine Herbststaffel.Und auch in diesem Jahr fehlt von dem von ITV Studios Germany produzierten Format noch immer jede Spur. Die Zuschauer müssen sich vorerst weiter auf die Sendung gedulden, doch RTLZWEI hat nun durchblicken lassen, wann das Comeback der einst so erfolgreichen britischen Adaption zurückkehren wird.Auf Anfrage dieser Redaktion ließ ein Sendersprecher wissen: „Wir arbeiten bereits an der achten Staffel, die wir im Spätsommer on air bringen werden.“ Einen konkreten Sendetermin nannte man nicht, zuletzt begannen die Herbstausgaben Ende August. Thomas Fischer, Leiter Entertainment bei RTLZWEI , sagte vor einem Jahr dem Branchendienst ‚DWDL‘: „Wir werden das Format kreativ mit voller Kraft weiterentwickeln freuen uns auf eine neue Staffel «Love Island» mit Sylvie Meis im Jahr 2023.“