«Dune: Part 2»: Timothée Chalamet und Zendaya retten das Universum

Kino-News

Warner Bros. hat Mitten in der Streik-Phase den Augenblick genutzt, um den Trailer zu launchen.

Warner Bros. und Legendary haben den ersten offiziellen Trailer für das mit Spannung erwartete Sci-Fi-Eposveröffentlicht. In «Dune» aus dem Jahr 2021 begibt sich Paul Atreides (Timothée Chalamet) nach Arrakis, dem gefährlichsten und sandigsten Planeten des Universums, um die Zukunft seiner Familie und seines Volkes zu sichern, während böse Mächte in einem Konflikt explodieren. Das Drama von Denis Villeneuve, das auf dem Roman von Frank Herbert basiert, wurde für zehn Oscars nominiert und gewann sechs.In der Fortsetzung tut sich Atreides mit Chani (Zendaya) und den Fremen zusammen, um sich an denen zu rächen, die seine Familie zerstört haben, und er muss sein Liebesleben mit dem Schicksal des Universums in Einklang bringen. Der Trailer zeigt Paul auf dem Rücken eines riesigen Sandwurms in der Wüste von Arrakis, während Chani und die Fremen ihn anfeuern. Außerdem gibt es erste Blicke auf einen glatzköpfigen Austin Butler als Feyd Rautha Harkonnen, den Neffen von Stellan Skarsgards Baron Harkonnen, und Florence Pughs Prinzessin Irulen, die Tochter von Christopher Walkens Imperator Shaddam IV. Der Trailer kündigt auch einen bevorstehenden Krieg an, in dem Paul, der durch die Einnahme der mystischen Gewürzdroge der Fremen nun blaue Augen hat, eine riesige Armee befehligen wird.«Dune: Teil 2» führt auch die Neulinge Léa Seydoux als Lady Margot, eine Bene Gesserit, Souheila Yacoub als Fremen-Kriegerin und Tim Blake Nelson ein. Neben Chalamet und Zendaya sind Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling und Stephen McKinley Henderson wieder mit von der Partie. Villeneuve führte bei der Fortsetzung Regie und schrieb sie zusammen mit Jon Spaihts.