«Bad Boys 4» Tasha Smith ersetzt Theresa Randle

Smith wird die Ehefrau von Martin Lawrences Charakter Marcus Burnett verkörpern.

Tasha Smith wird sich Will Smith und Martin Lawrence im neuesten Teil der «Bad Boys»-Franchise von Sony Pictures anschließen. Inwird Smith den Charakter der Theresa spielen, die liebende und hingebungsvolle Ehefrau von Marcus Burnett (Lawrence), eine Rolle, die zuvor von Theresa Randle in den ersten drei «Bad Boys»-Filmen übernommen wurde. Details zum Plot der Produktion wurden bisher nicht bekannt gegeben.Smith ist vor allem für ihre Rollen als Carol in der Dramaserie «Empire», Ronnie Boyce in der mit dem Emmy ausgezeichneten HBO-Serie «The Corner» und Angela in Tyler Perrys «Why Did I Get Married?» bekannt. Außerdem führte sie bei Episoden von «Our Kind of People», «Mayor of Kingstown» und «Bel-Air» Regie.Adil El Arbi und Bilall Fallah werden bei «Bad Boys 4» wieder Regie führen, das Drehbuch stammt von Chris Bremner. Jerry Bruckheimer, Will Smith und Doug Belgrad sind die Produzenten, während Lawrence, Chad Oman, Mike Stenson, Jon None, James Lassiter und Barry Waldman die ausführenden Produzenten sind.