Primetime-Check

Wie erfolgreich war ProSieben mit «TV total»? Punktete RTL mit «Der Bachelor»?

Die DFB-Halbfinale-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt verfolgten am Mittwoch 5,54 Millionen Zuschauer und brachte dem Ersten 22,9 Prozent Marktanteil. Mit X Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 25,3 Prozent möglich. Das ZDF wiederholte den Krimi, der sogar 5,65 Millionen Zuschauer brachte. „Bis aufs Blut“ fuhr 21,7 Prozent bei allen ein und brachte 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitundsicherte sich der Mainzer Sender 3,92 und 2,17 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 16,2 und 10,2 Prozent. Beim jungen Publikum standen 6,6 und 3,2 Prozent auf der Uhr.spülte 1,12 Millionen Zuschauer zu RTL, mit 0,44 Millionen jungen Menschen fuhr man nur 7,5 Prozent Marktanteil ein.undsorgten für 0,94 und 0,94 Millionen, in der Zielgruppe reichte dies nur für 4,9 und 5,8 Prozent. Über drei Stundenversüßte 0,79 Millionen Menschen den Abend, mit 0,31 Millionen Umworbenen kam Sat.1 auf 6,1 Prozent. RTLZWEI setzte auf, das Reality-Format sicherte sich 0,94 Millionen und fuhr 7,2 Prozent bei den jungen Leuten ein.Mitundschnappte sich ProSieben 1,51 und 1,23 Millionen Zuschauer, die in der Zielgruppe 18,0 und 12,2 Prozent brachten. Nur 0,58 Millionen Menschen wolltensehen, das auf 5,9 Prozent in der Zielgruppe kam. VOX sendete vier Abenteuer von, die 0,68, 0,78, 0,84 und 0,62 Millionen und 3,5, 4,3, 5,3 und 5,8 Prozent bei den Umworbenen anlockten. Bei Kabel Eins verfolgten 1,28 Millionen Menschen, das auf 5,6 Prozent Marktanteil kam.schnappte sich danach sogar 6,2 Prozent.