BBC und ITV legen Krönung fest

England

Die britischen Fernsehsender sind zahlreiche Stunden on air.

Am Samstag wird King Charles III. gekrönt – und in England verzichtet nur der zu Paramount Global gehörende Sender Channel 5 auf die Berichterstattung über die Krönung. Wie ein Sendersprecher mitteilte, müsse man auch ein Alternativprogramm anbieten. Schon bei der Beerdigung der Königin verzichtete man auf Sendestrecken und zeigte stattdessen «The Emoji Movie» Die BBC überträgt nicht nur die zweistündige Krönung in die ganze Welt, sondern produziert und sendet auch ein Festkonzert mit Katy Perry und Lionel Richie am darauffolgenden Abend aus Schloss Windsor. Der zu Comcast gehörende Nachrichtensender Sky News plant ebenfalls eine umfangreiche Berichterstattung und wird gegenüber dem Buckingham Palace, wo die Prozession beginnt, und gegenüber der Westminster Abbey, wo der König und seine Frau, Königin Camilla, gekrönt werden, Studioknotenpunkte einrichten. Die Reporter von Sky News werden ebenfalls im ganzen Land stationiert sein, um die Freude - oder den Unmut - der Öffentlichkeit einzufangen. "Wenn es Demonstrationen oder Demonstranten gibt, werden wir dafür sorgen, dass ihre Stimmen gehört werden", sagt Sarah Whitehead, die stellvertretende Leiterin der Nachrichtenredaktion von Sky.Der Fernsehsender Channel 4, der schon immer eine anarchische Ader hatte, neigt zu einer eher anti-royalistischen Stimmung mit einem Wochenendprogramm, das ein nicht geschriebenes Special mit dem Titel «Frankie Boyle's Farewell to the Monarchy» und eine Wiederholung der Komödie «Prince Andrew: The Musical» sowie eine Dokumentation über den in Ungnade gefallenen jüngeren Bruder des Königs umfasst.