ProSieben triumphiert am Mittwoch doppelt

Quotennews

Da die Entertainer «Joko & Klaas gegen ProSieben» gewannen, hatten sie wieder Sendezeit zur Verfügung.

Am Dienstag strahlte ProSieben eine weitere Ausgabe von «Joko & Klaas gegen ProSieben» aus, die Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewannen. Aus diesem Grund wurde die Primetime am Mittwoch fürfrei gemacht, die allerdings aus der Konserve kam. Heufer-Umlauf war am Mittwoch für ein Event in der Mercedes Benz Arena in Berlin gebucht, bei dem er durch den Abend mit Barack Obama führte. Die 15 Minuten Sendezeit sahen 1,51 Millionen Fernsehzuschauer, ProSieben erreichte damit fabelhafte 6,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,96 Millionen gemessen, sodass man auf einen Marktanteil von 18,0 Prozent kam.Die Fernsehsendungsicherte sich zwischen 20.30 und 21.40 Uhr 1,23 Millionen Fernsehzuschauer und führte somit zu 4,7 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen setzte man die Siegesserie der vergangenen Wochen fort und brachte 0,74 Millionen Zuschauer zustande, der Marktanteil wurde auf 12,2 Prozent beziffert.Weiterhin Trübsal bringen die Einschaltquoten von, die trotz eines extrem erfolgreichen Vorlaufs einfach nicht in Schwung kommen. Nur 0,58 Millionen Fernsehzuschauer blieben bis etwa 22.20 Uhr dabei, der Gesamtmarktanteil rutschte auf 2,4 Prozent. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen konnten die früheren ARD-Gesichter mit 0,34 Millionen wenig reißen, in der Zielgruppe musste man sich mit 5,9 Prozent zufriedengeben.