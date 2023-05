RTL Group leidet unter Werbeflaute

Wirtschaft

Im ersten Quartal musste selbst die RTL Group erste Rückschläge hinnehmen.

Das Geschäftsjahr 2022 verlief für die RTL Group so gut, dass mächtige Gewinne erwirtschaftet wurden und jeder Aktienbesitzer vier Euro Dividende ausgeschüttet bekam. Nun liegen die Zahlen für Januar, Februar und März 2023 vor und diese zeigen, dass der Fernseh-Werbeumsatz von 653 auf 545 Millionen Euro schrumpfte. Im Digital-Sektor ging die Werbeauslastung im Jahresvergleich von 83 auf 76 Millionen zurück, Radio machte 39 Millionen (Vorjahresergebnis 46 Millionen).Unter anderem aufgrund der Werbeumsätze sank der Umsatz der Mediengruppe von 1,562 auf 1,422 Milliarden Euro, das ist ein Abschlag von neun Prozent. Rechnet man allerdings die Verkäufe von RTL Belgium (31. März) und RTL Croatia (1. Juni) heraus, sank das Ergebnis um 7,7 Prozent. Auch das Geschäft von Fremantle, zu der die UFA gehört, litt: Der Umsatz sank von 461 auf 435 Millionen Euro. Mit Hilfe von RTL+ und Videoland baut man allerdings neue Geschäftsfelder auf.Innerhalb eines Jahres stieg der Umsatz um zehn Millionen auf 74 Millionen Euro im Quartal. RTL+ in Deutschland erreicht inzwischen 4,389 Millionen Nutzer, Videoland in den Niederlanden steht bei 1,243 Millionen. RTL+ in Ungarn, das im November startete, zählt 0,277 Millionen zahlende Kunden.Thomas Rabe, Chief Executive Officer der RTL Group, sagt: „Die RTL Group hat im ersten Quartal 2023 sowohl strategisch als auch operativ gute Fortschritte erzielt. Wir haben in unseren beiden größten Märkten Deutschland und Frankreich Zuschauer-Marktanteile gewonnen und damit unser Kerngeschäft weiter gestärkt. Dazu zählt auch die Erneuerung der exklusiven Sende- und Streaming-Rechte für die Uefa Europa und Conference League in Deutschland. Wir freuen uns über das starke Wachstum unserer Streaming-Geschäfte – allein im ersten Quartal haben wir mehr als 400.000 neue zahlende Abonnenten hinzugewonnen. Unser globales Inhaltegeschäft Fremantle hat seine kreative Erfolgsgeschichte über alle Bereiche – Filme & Serien, Unterhaltung und Dokumentationen – fortgesetzt, mit zahlreichen Auszeichnungen und neuen Partnerschaften mit Top-Kreativen wie Amy Berg und Edward Berger.“