RTL holt «Pocher und Papa auf Reisen» Ende Mai nach

TV-News

Die Reise nach Spanien und Portugal war wegen der Basketball-EM im vergangenen Herbst ausgefallen. RTL hat darüber hinaus ein Überraschungs-Special von «Wer wird Millionär?» angekündigt.

Im vergangenen Herbst spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft etwas überraschend um den Titel bei der Heim-EM mit, weshalb RTL den Wettbewerb kurzfristig durch eine Sublizenz der Deutschen Telekom ins Programm nahm. Der Live-Übertragung fiel damalszum Opfer, dessen Ausstrahlung bis heute nicht nachgeholt wurde. Das soll sich am Dienstag, 30. Mai, ändern, denn dann hat der Kölner Sender die Folge aus Spanien und Portugal angekündigt.Der Startschuss für das Vater-Sohn-Gespann fällt in der portugiesischen Hauptstadt. Auf dem Weg durch Lissabon flirtet Papa mit Jungesellinnen, tanzt mit Kindern und gibt was zu trinken aus. In Spanien lernen die beiden Flamenco tanzen. Sie machen Halt in Granada und besichtigen die weltberühmte Alhambra. Dann geht es zum Camenito, wo sich zeigen wird, ob die beiden schwindelfrei sind. Weiter geht es nach Benidorm, eine der Touristenhochburgen an der Costa Blanca.An den beiden Pfingstfeiertagen zuvor setzt RTL derweil auf. Sowohl am Sonntag als auch am Montag kommt es zu einem Überraschungs-Special, bei dem die Kandidaten nichts von ihrer Anmeldung wissen und ungeahnt die Chance auf den Millionen-Gewinn haben. Zuletzt zeigte RTL im Jahr 2018 diese Variante der Quiz-Show mit Günther Jauch. Damals lief die Snedung am Freitagabend und holte tolle Marktanteile von 14,0 Prozent bei allen und 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In diesem Jahr gab es bereits „Die 3-Millionen-Euro-Woche“ sowie ein zweiteiliges „Oster-Special“. Vor allem die fünfteilige Programmierung am Anfang des Jahres überzeugte auf dem Quotenmarkt und bescherte RTL bis zu 23,2 Prozent in der Zielgruppe.RTL wird an Pfingstmontag im Vorabendprogramm am 19:05 Uhr zudem die neuen Bauern vonvorstellen und wird damit über einen Monat später dran sein als noch vor einem Jahr, als Inka Bause die damaligen Kandidaten Mitte April der Öffentlichkeit präsentierte. Wegen der Fußball-WM begann die Staffel allerdings auch schon Anfang Oktober. Üblicherweise ist der Start von «Bauer sucht Frau» Ende Oktober vorgesehen. Die spätere Vorstellung der Bauern deutet auf den gewohnten Ausstrahlungsrhythmus hin.