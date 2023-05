«Dancing with the Stars» geht wieder an ABC

US-Fernsehen

Nur ein Jahr hielt es die Reality-Tanzshow bei Disney+ aus.

kehrt für die 32. Staffel zu ABC zurück. Der Schritt, die Reality-Wettbewerbsserie wieder auf den Sender zu bringen, kommt, nachdem die Show eine Staffel exklusiv auf dem Streamer Disney+ ausgestrahlt worden war. In der kommenden Staffel wird die Show auf ABC ausgestrahlt und gleichzeitig auf Disney+ gestreamt. Darüber hinaus wird die Show einen Tag nach ihrer linearen Ausstrahlung auf Hulu verfügbar sein.Vertreter von Disney lehnten eine Stellungnahme ab. Die Entscheidung, die Serie wieder auszustrahlen, ist keine große Überraschung, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Writers Guild of America (WGA) zum ersten Mal seit 15 Jahren offiziell zum Streik gegen die großen Hollywood-Studios aufgerufen hat. Der Streik wird sich wahrscheinlich auf die Produktion von Fernsehsendungen mit Drehbuch auswirken, was bedeutet, dass Sendungen ohne Drehbuch wie «Dancing With the Stars» für Sender und Streaming-Anbieter noch wichtiger werden.Wie „Variety“ berichtete, kehrt Julianne Hough in dieser Staffel als Co-Moderatorin an der Seite von Alfonso Ribeiro in die Show zurück. Houghs Rückkehr erfolgte, nachdem Tyra Banks ihren Ausstieg aus der Serie angekündigt hatte. Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli und Derek Hough sind als Juroren gestartet.