Fertige Bücher: «House of the Dragon»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie wird auch weiterhin gedreht, schließlich haben die Autoren alle Bücher schon länger verfasst.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der HBO-Seriewerden trotz des Autorenstreiks in den USA in Großbritannien fortgesetzt. Eine Quelle, die der Produktion nahesteht, sagte, dass die Drehbücher für die Hit-Show schon seit einiger Zeit fertig sind und dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel nicht beeinträchtigt werden.Die Alliance of Motion Picture and Television Producers beendete die Vertragsgespräche mit der Writers Guild of America am Montagabend, wenige Stunden vor Ablauf der Vertragsfrist. Die WGA reagierte daraufhin mit einem Streikaufruf, der am Dienstag beginnen sollte. Zum Glück für HBO können die Drehbücher fertiggestellt werden, so dass die Produktion weiterlaufen kann, auch wenn unklar ist, wie der Kabelsender mit eventuellen Umschreibungen der Serie umgehen wird.Nach den Streikregeln müssen WGA-Mitglieder, die international arbeiten, bei jedem Projekt, das in den Zuständigkeitsbereich der Gewerkschaft fällt, die Arbeit niederlegen, wenn aktiv am Drehbuch gearbeitet wird. Daher könnten eine Reihe von US-Projekten, die in Großbritannien gedreht werden, von dem Streik betroffen sein – es ist nur eine Frage, wie weitreichend sich eine solche Störung auf die Produktion insgesamt auswirken wird.