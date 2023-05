Primetime-Check

ProSieben zeigte «Grey’s Anatomy», RTL baute auf «Bauer sucht Frau International» und VOX vertraute «Die Höhle der Löwen».

Das Erste startete in die Krönungswoche von King Charles III. am Montagabend mit der 75-minütigen Dokumentationund verbuchte 3,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit waren solide Marktanteile von 10,9 Prozent bei allen sowie 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Der Spielfilmsorgte ab 21:30 Uhr für 1,23 Millionen Zuschauer sowie maue 5,9 respektive 4,6 Prozent. Das ZDF vertraute seiner Filmreihe, der Film „Über alle Berge“ kam auf 5,53 Millionen Zuschauer, darunter 0,42 Millionen Jüngere. Die Quotennadel zeigte 20,1 sowie 7,0 Prozent an. Nach dem, das 3,84 Millionen informierte, folgten zwei-Folgen mit 1,77 und 1,45 Millionen Zuschauern. Die Einschaltquote auf dem Gesamtmarkt sank von 15,8 auf 9,5 und 11,1 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 7,3, 2,9 und 3,7 Prozent ausgewiesen.Die Rückkehr vonspülte 2,92 Millionen Zuschauer zu RTL, sodass der Kölner Sender auf 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.behielt ab 22:20 Uhr 1,77 Millionen Menschen, der Marktanteil sank auf 6,4 Prozent. VOX überholte den Schwestersender mit. Die Gründershow durfte sich über 12,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe freuen, die Gesamtreichweite belief sich auf 1,48 Millionen. Das Familien-Doppel ausundsorgte für 0,75 und 0,70 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. Der Grünwalder Sender verzeichnete 5,9 und 5,4 Prozent bei den Jüngeren.Die zweite-Ausgabe verschlechtertet sich gegenüber der Vorwoche (0,93 Mio. und 6,5% 14-49) und unterhielt diesmal nur 0,66 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe standen 5,6 Prozent zu Buche. Die ProSieben-Serienundwollten 0,66 und 0,64 Millionen Zuschauer sehen. Mit Marktanteilen von 5,9 und 5,1 Prozent blieb man erneut blass.im Doppelpack wollten ab 22:05 Uhr noch 0,40 und 0,27 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil schrumpft auf 3,1 und 4,0 Prozent. Somit war Kabel Eins der erfolgreichste Sender der Sendergruppe.undunterhielten 1,28 und 0,50 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe waren fantastischen 7,8 und 8,0 Prozent drin.