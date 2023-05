«Davina & Shania» sortieren sich hinter «Die Geissens» ein

Quotennews

Der Auftakt der zweiten Staffel überzeugte mit 5,4 Prozent in der Zielgruppe. Tagsüber tat sich RTLZWEI mit insgesamt neun «Trödeltrupp»-Folgen zunächst deutlich schwerer, drehte später aber auf.

Am Montagabend starteten die beiden Geiss-Töchtermit ihrem Doku-Soap Spin-offin die zweite Staffel. Um 21:15 Uhr schalteten 0,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und bekamen einen Einblick in das Leben der beiden Teenager in Südfrankreich. In der Zielgruppe belief sich die Reichweite auf 0,31 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei guten 5,4 Prozent.Damit kam man aber nicht an Familienoberhaupt Robert vorbei, der mit seiner Frau Carmen im Vorlauf im Mittelpunkt stand.spülten zu Beginn der Primetime 0,75 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , was 2,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt generierte. Damit lag man gleichauf mit der Töchter-Sendung. Beim werberelevanten Publikum setzten sich die beiden Unternehmer mit 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 5,9 Prozent eindeutig vor «Davina & Shania».Tagsüber war vor allem eine Sendung im RTLZWEI-Programm präsent:. Ab 5:17 Uhr zeigte der Grünwalder Sender insgesamt neun Ausgaben, in denen das Geld im Keller lag. Bis kurz vor 9:00 Uhr tat man sich allerdings sehr schwer. Anfangs lag die Zielgruppe-Quote nur bei 2,1 Prozent. Die weiteren Episoden kamen auf 2,6, 2,3 und 3,8 Prozent. Nach einer Dauerwerbesendung ging es um 9:00 Uhr mit soliden 4,3 Prozent weiter, ehe ab 10:00 Uhr die Werte endgültig über dem Senderschnitt angekommen waren. Zwischen 10 und 16 Uhr fuhr RTLZWEI mit vier Folgen 5,4, 6,1, 5,1 und 5,4 Prozent ein.