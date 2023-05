hr-Mann Eckert wird neuer Vorsitzender der AGF-Gesellschafterversammlung

Köpfe

Mit sofortiger Wirkung übernimmt der Medienforscher des Hessischen Rundfunks den Posten. In stellvertretender Position bleibt Seven.One-Manager Guido Modenbach.

Die Gesellschafterversammlung der AGF Videoforschung GmbH hat einen neuen Vorsitzenden. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Matthias Eckert, Leiter Medienforschung beim Hessischen Rundfunk, den Vorsitz. Eckert gehört seit Jahren den operativen Gremien dem Forschungsbeirat der AGF an, seit 2020 vertritt er die ARD sowohl im Aufsichtsrat als auch in der Gesellschafterversammlung. Als dessen Stellvertreter bleibt Seven.One-Manager Guido Modenbach im Amt.„Nachdem der Vorsitz im Aufsichtsrat mit Uwe Storch für die OWM und in der Stellvertretung Guido Modenbach für ProSiebenSat.1 besetzt wurde, freuen wir uns sehr, dass in der Gesellschafterversammlung Matthias Eckert als Vorsitzender gewonnen werden konnte. Er begleitet die AGF in unterschiedlichen Funktionen seit vielen Jahren und gibt wertvolle Impulse sowohl für die strategische wie auch inhaltliche und technologische Weiterentwicklung unseres Forschungssystems“, erklärt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung.Matthias Eckert sagt über seine neue Aufgabe: „Wir sprechen zwar noch vom Fernsehen, inzwischen ist es aber ein breites Bewegtbild- bzw. Digitalangebot, das über zahlreiche Distributionswege auf unterschiedlichen Endgeräten von den Menschen genutzt wird – die AGF ist diese Transformation mitgegangen, gestaltet bis heute maßgeblich die Messung und baut diese aus. Damit sorgt sie dafür, dass der Bewegtbildmarkt für alle Beteiligten transparent bleibt. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion meinen Teil zur weiteren Entwicklung beizutragen."