Till Raether beschäftigt sich in dem neuen Roman, in der eine junge Frau in einem Mordfall verwickelt wird.

Der Roman „Die Architektin“ von Till Raether ist am 05. April 2023 erschienen. Thema dieses Buches ist der größte Bauskandal in der Nachkriegsgeschichte Berlins. Hauptfigur der Handlung ist eine junge, erfolgreiche Architektin, die in einen Mordfall verwickelt wird. Das reale Vorbild dieser Frau war Auslöserin einer Politik-Affäre. Getreu dem Motto "Häuser, Männer und Geld kann Frau nie genug haben" beweist sie der Männerwelt das Gegenteil, indem sie deren Regeln in den frühen 1970er-Jahren umkrempelt und zu ihrem Vorteil nutzt. Als Baulöwin zieht sie in der von Männern dominierten Branche ihre Kreise. Um gigantische Bauvorhaben durchzusetzen, nutzt die Architektin als glamouröse Persönlichkeit der Berliner High-Society ihre hochkarätigen Kontakte zu Politikern. Ihr Vorhaben vereitelt Otto, der ein Praktikum bei einer Vorort-Zeitung absolviert. Er berichtet etwas naiv von merkwürdigen Vorkommnissen auf einer Großbaustelle. Dadurch gerät Max ins Visier der Architektin. Um sich ihrem Einfluss zu entziehen, ist Otto auf jede Hilfe angewiesen. Die unabhängige, starke Frau, die sich von niemanden unterkriegen lässt, gerät selbst ins Visier der Ermittler, nach ihr Ehemann, ein erfolgreicher Anwalt, ermordet wurde.Der Autor Till Raether versteht es, geschickt verschiedene Handlungsstränge miteinander zu verweben und den Leser auf eine spannende Reise mitzunehmen. Die Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, sodass die Leser einen tiefen Einblick in die Gedanken und Motive der glaubhaften Charaktere erhalten. Besonders beeindruckend ist die Atmosphäre, die Raether schafft. Die Architektin spielt in Berlin, und der Autor beschreibt die Stadt mit all ihren Facetten und Widersprüchen. Es gelingt ihm, die düstere, bedrohliche Seite der Stadt genauso zu vermitteln wie ihre kreative, pulsierende Energie.Der Kriminalfall selbst ist raffiniert konstruiert und hält viele überraschende Wendungen bereit. Immer wenn man denkt, man hätte den Täter entlarvt, wird der Leser erneut auf eine falsche Fährte gelockt. Die Spannung nimmt bis zum überraschenden Ende stetig zu.Die Architektin von Till Raether ist ein großartiger Kriminalroman, der mit seinen gut ausgearbeiteten Charakteren, der faszinierenden Atmosphäre Berlins und einem raffiniert konstruierten Kriminalfall überzeugt. Das Buch zeichnet sich durch seinen flüssigen Schreibstil und die gut ausgearbeiteten Charaktere aus. Wer gerne spannende Kriminalromane liest, wird dieses Buch lieben. Aber auch Leser, die sich für Architektur und Stadtentwicklung interessieren, werden von diesem Buch begeistert sein. Dieses Buch regt zum Nachdenken über die Auswirkungen von Macht und Geld auf das menschliche Handeln an.