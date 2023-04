«And Just Like That» kehrt im Juni zurück

TV-News

Über eineinhalb Jahre mussten die Fans auf die neuen Folgen warten.

HBO Max hat den Teaser für die zweite Staffel von, der erfolgreichen Neuauflage von «Sex and the City», veröffentlicht. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass die Serie im Juni Premiere haben wird, ohne jedoch ein genaues Datum zu nennen – zu diesem Zeitpunkt wird der Streamer einfach Max heißen. Sky Deutschland wird die Serie hierzulande ebenfalls ab Juni ausstrahlen.Der Teaser, der von Carrie (Sarah Jessica Parker) gesprochen wird, beginnt mit einem typischen «Sex and the City»-Gefühl: "Egal, was das Leben dir bietet, du kannst dich immer darauf verlassen, dass deine engsten Freunde da sind." Dann sieht man eine Montage von Szenen, die die aktuellen Beziehungen von Miranda (Cynthia Nixon) und Che (Sara Ramírez) sowie Carrie und ihrem Podcast-Produzenten Franklin (Ivan Hernandez) zeigen. "Es ist nur Sex!" sagt Carrie.In der ersten Staffel der Serie, die von dem ausführenden Produzenten Michael Patrick King geleitet wurde, erweiterten sich die Welten von Carrie, Miranda und Charlotte (Kristin Davis), als neue Charaktere, gespielt von Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury, Karen Pittman und Ramírez, dem Ensemble hinzugefügt wurden. In einem Interview im letzten Frühjahr für die «Showrunners Sitdown»-Videoserie von ‚Variety‘ sagte King, eines seiner Ziele für die zweite Staffel sei es, die neuen Darsteller zu einem Teil der größeren Freundesgruppe zu machen.