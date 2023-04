Verhandlungen mit Produzenten laufen

Vermischtes

Die WGA wird mit der Allianz der Fernsehproduzenten über das Wochenende Gespräche führen.

Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag der Writers Guild of America (WGA) könnten bis zum Wochenende andauern, da die beiden Seiten vor der Frist am Montag weiterhin Vorschläge austauschen. Die WGA und die Alliance of Motion Picture and Television Producers und könnten am Samstag eine Sitzung abhalten, so eine Quelle, die der Situation nahesteht. Angesichts der drohenden Frist und der Aussicht, dass ein Streik die Hollywood-Produktion zum Stillstand bringen könnte, überrascht es nicht, dass die Vertreter der Gilde und der AMPTP das Wochenende durcharbeiten wollen, um eine branchenweite Störung zu vermeiden.Der WGA-Vertrag läuft am Montag um Mitternacht (PST) aus, und ein Streik könnte schon am Dienstag beginnen. Die Gilde hat mitgeteilt, dass im Falle eines Streiks Talkshows wie «The Late Show with Stephen Colbert», «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», «Jimmy Kimmel Live» und «Real Time with Bill Maher» sofort eingestellt würden. In den Studios sind die Streikvorbereitungen bereits in vollem Gange. Mehrere Sendungen schließen diese Woche die Produktion ab, da sie ihren Zeitplan schon lange im Voraus auf einen möglichen Streik ausgerichtet haben.Bislang hat noch kein Drehbuchautor eine Drehgenehmigung für die nächste Woche in Los Angeles erhalten. Normalerweise wären solche Genehmigungen bis Mittwoch erteilt worden, so ‚FilmLA‘, das das Genehmigungssystem überwacht. Es scheint, dass die Produktionen in Erwartung eines Streiks abwarten. ‚FilmLA‘ hatte zuvor berichtet, dass die Dreharbeiten in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 Prozent zurückgegangen sind.