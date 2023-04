Klischees sind nach wie vor gesellschaftlich vertreten

Interview

Die beiden UFA Fiction-Producerinnen Rebecca Schröder-Witscherkowsky und Jasmin Schelling sprachen über den neuen Zweiteiler «Mordach» vom Ersten.

Absolut, das war unsere Intention. Leider sind diese Klischees nach wie vor gesellschaftlich vertreten. Deshalb haben wir uns hier die Gelegenheit genommen, um das Thema klar in den Vordergrund zu rücken. Mehmet war die perfekte Wahl für uns, da er mit unglaublicher Energie und Direktheit diese Botschaft transportieren konnte.Die Berge waren für uns von Beginn an ein weiterer Hauptdarsteller. Wunderschöner Sehnsuchtsort, magische Idylle und mystische Einsamkeit verbinden sich hier auf einzigartige Weise. Also genau das richtige für unsere Ermittlungen, die ebenfalls die verschiedenen Facetten unserer Figuren aufdecken.Das variiert natürlich je nach Motiv, für den besonderen Blick haben wir oftmals das ein oder andere schon im Sinn, aber alles dann logistisch miteinander zu vereinen ist besonders in den Bergen mit weiten Strecken und Höhenmetern die eigentliche Herausforderung. Und meist sind es die eher kleinen Motive, wie der Obduktionssaal oder das Haus von Toni, die uns über Wochen beschäftigen.Für das Bergsteigen haben wir natürlich Unterstützung von den Profis vor Ort, die verlassenen Passstraßen sind leider meist gar nicht so verlassen und oftmals der einzige Zuweg, sodass meist nur Intervallsperrungen möglich sind. Die größte Herausforderung war allerdings das Wetter. Innerhalb von einer halben Stunde kann es von wolkenfreiem Himmel zum großen Unwetter werden. Zweimal mussten wir durch die Intensität des Gewitters den Drehtag abbrechen, um unser Team nicht in Gefahr zu bringen.«Mordach – Tod in den Bergen» war bereits in der Entwicklung als Zweiteiler angelegt, für eine dreistündige Programmierung hätten wir eine andere Dramaturgie gewählt, daher hat sich die Frage nie gestellt. Ich persönlich freue mich darüber, dass der Film und das Thema mit der jetzigen Programmierung eine entsprechende Aufmerksamkeit bekommen.In unserem Fall liegt der Fokus auf den Figuren der drei Ermittler:innen, weniger auf dem Ort Mordach selbst. Für eine Vielzahl an Ermittlungen und Verdachtsfällen ist Mordach zu klein. Allerdings haben wir Toni Brandner als Polizistin in Kombination mit Ermittler Cuma Ozan und dem BKA bewusst so angelegt, dass es spannend wäre die Entwicklung weiterzuführen, sowohl als Ausflug in die große Stadt, vor allem aber natürlich in den Bergen.Wir suchen uns unsere Projekte eigentlich nicht danach aus, wie hoch die Abrufzahlen oder die Reichweiten sein könnten oder welche Erfolgschancen wir haben. Wir würden uns aber gerade bei diesem wichtigen Thema, welches der Zweiteiler bedient, darüber freuen, wenn wir über die verschiedensten Ausstrahlungswege so viele Menschen wie möglich erreichen.