VOXup plant «VOXtours»-Comeback Ende Mai

TV-News

Produziert wurden zunächst zwei Ausgaben, in denen Moderatorin Anni Dunkelmann das Publikum nach Südafrika und Indien entführt.

Das Reisemagazingehörte seit Senderstart zum Inventar des Privatsender VOX und lief zwischen 1993 und 2009. Kurz vor der Corona-Pandemie wurden Pläne bekannt, dass die Kölner TV-Station an einem Comeback arbeite, dazu kam es jedoch nie. Im Februar dieses Jahres gab es aber dann doch noch eine Ankündigung, dass RTL Studios eine Neuauflage der Sendung für den Spartensender VOXup produziert ( Quotenmeter berichtete ). Nun nannte man einen konkreten Ausstrahlungstermin.Geplant sind zunächst zwei Folgen, die am 24. und 31. Mai immer mittwochs um 20:15 Uhr gesendet werden. Moderiert wird das Format von Anni Dunkelmann, die dem VOX-Publikum dem Automagazinbekannt ist. Gemeinsam mit deutschen Prominenten mit Wurzeln auf der ganzen Welt möchte sie den Zuschauern Lebensgefühle, Geheimtipps, exotische Gerichte und atemberaubende Landschaften näher bringen.In der ersten Ausgabe geht Dunkelmann mit «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse auf Entdeckungsreise in deren Heimatland Südafrika. Anni trifft auf Motsis Familie und lernt neben den kulturellen und kulinarischen Eigenheiten die Buntheit eines Landes kennen, das sich aufgrund seiner ethnischen Vielfalt als „Regenbogen-Nation“ bezeichnet. In der zweiten Ausgabe ist Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes zu sehen. Die beiden Moderatorinnen reisen nach Indien, in das Heimatland von Colliens Vater. Für beide eine ganz besondere Reise, denn Dunkelmann war noch nie in dem südasiatischen Land und Ulmen-Fernandes trifft nach Jahren ihre indische Verwandtschaft wieder.