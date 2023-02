VOXup legt Reisemagazin «VOXtours» neu auf

TV-News

Anni Dunkelmann führt durch die kommenden Folgen, die erste soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Darin reist sie mit Motsi Mabuse nach Südafrika.

Der Privatsender feierte vor wenigen Wochen seinen 30. Geburtstag. Während der Feierlichkeiten wurde an diverse Formate erinnert und Senderpersönlichkeiten durften ihre Geschichten erzählen. Etwas in Vergessenheit geriet das ebenfalls 1993 gestartete Reisemagazin, das 2009 abgesetzt wurde. Dass es um das Reisemagazin so still war, verwunderte deshalb, da zehn Jahre nach der Absetzung der inzwischen gestartete Spartensender VOXup eine Neuauflage plante ( Quotenmeter berichtete ). Wohl die Corona-Pandemie machte den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung, denn zu dem angekündigten Special kam es nicht.Nichtsdestotrotz gerieten die Bestrebungen nie in Vergessenheit, denn nun hat VOXup einen neuen Anlauf für «VOXtours» angekündigt. An der Seite deutscher Prominenter mit Wurzeln auf der ganzen Welt möchte «automobil»-Moderatorin Anni Dunkelmann Lebensgefühle, Geheimtipps, exotische Gerichte und atemberaubende Landschaften dem Publikum näher bringen. Die Ausstrahlung der RTL-Studios-Produktion soll noch in diesem Jahr erfolgen.VOXup plant derweil nicht nur eine einzelne Ausgabe, sondern eine ganze Staffel, deren Umfang man aber nicht verriet. In der ersten Ausgabe geht Dunkelmann mit «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse auf Entdeckungsreise in deren Heimatland Südafrika. Die Moderatorin trifft auf Mabuses Familie und lernt neben den kulturellen und kulinarischen Eigenheiten die Buntheit eines Landes kennen, das sich aufgrund seiner ethnischen Vielfalt als „Regenbogen-Nation“ bezeichnet, wie es in der Programmankündigung heißt.