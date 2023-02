Mary Elizabeth Winstead geht zu «A Gentleman in Moscow»

US-Fernsehen

Bei der Showtime-Serie wird die Schauspielerin neben Ewan McGregor auftreten.

Mary Elizabeth Winstead wird in der kommenden Showtime- & Paramount+-Seriedie Hauptrolle neben Ewan McGregor spielen. Über McGregor wurde bereits im August 2022 berichtet, dass er die Hauptrolle in der Serie spielen wird. Die Serie ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Amor Towles. Die Produktion der limitierten Serie ist bereits angelaufen. Sie wird auf Showtime in den USA und auf Paramount+ in weiteren Märkten auf der ganzen Welt ausgestrahlt.Laut der offiziellen Beschreibung folgt die Serie "dem Grafen Alexander Rostov (McGregor), der nach der russischen Revolution feststellt, dass er aufgrund seiner vergoldeten Vergangenheit auf der falschen Seite der Geschichte steht. Von der sofortigen Hinrichtung verschont, wird er von einem sowjetischen Tribunal in ein Dachgeschosszimmer des opulenten Hotels Metropol verbannt und mit dem Tod bedroht, sollte er jemals wieder einen Fuß nach draußen setzen. Während die Jahre vergehen und sich einige der turbulentesten Jahrzehnte der russischen Geschichte vor den Türen des Hotels abspielen, verschaffen Rostovs reduzierte Umstände ihm Zugang zu einer viel größeren Welt der emotionalen Entdeckung. Während er sich innerhalb der Mauern des Hotels ein neues Leben aufbaut, entdeckt er den wahren Wert von Freundschaft, Familie und Liebe."Winstead wird die Rolle der Anna Urbanova spielen, die als "glamouröse, unabhängige und Selfmade-Filmschauspielerin auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes" beschrieben wird. Sie nutzt ihren Witz und ihre Schönheit, um den Grafen Alexander Rostov zu blenden. Sie ist eine rätselhafte Figur, die sich nicht in die Karten schauen lässt. Sie zögert, ihr wahres Gesicht zu zeigen, und spielt eine Rolle, die sie nicht nur auf, sondern auch neben der Leinwand spielt. Die Chemie zwischen dem Grafen und Anna knistert vom ersten Moment an, als sie sich im Hotel Metropol treffen, wohin er nach einem sowjetischen Prozess verbannt wurde. Aber wird es die wahre Liebe sein oder nur die letzte in einer langen Reihe von Rollen, die Anna spielt?