Writers Guild-Vertragsverhandlungen beginnen im März

Vermischtes

Es könnte wieder zu einem Autorenstreik kommen. Immerhin sind die Serien bis dahin aber zumindest in dieser Staffel durch.

Die Writers Guild of America wird am 20. März Verhandlungen über einen neuen Vertrag aufnehmen, während die Branche in Erwartung eines möglichen Streiks den Atem anhält. Der derzeitige Dreijahresvertrag läuft am 1. Mai aus. Die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) gab den Termin für die Gespräche bekannt, womit die WGA die erste der drei übergeordneten Gilden ist, die Verhandlungen aufnimmt."Die AMPTP ist fest entschlossen, eine faire und vernünftige Einigung zu erzielen, die der Branche Stärke und Stabilität bringt", erklärte die Branchengruppe. Die WGA konzentriert sich auf die Erhöhung der Grundlöhne und der Streaming-Restbeträge sowie auf den Kampf gegen kleinere Autorenbüros. Viele in der Gewerkschaft sehen in der Umstellung auf Streaming eine existenzielle Frage, da die Autoren traditionell von den Sendeeinnahmen abhängig sind, um ein Leben in der Mittelklasse zu führen.Beim letzten WGA-Streik 2007/08 ging es darum, eine Entschädigung für die Nutzung in "neuen Medien" zu erhalten. Dieser Trend hat sich seither nur noch verstärkt. Die Gilde hat in den letzten Wochen Informationstreffen mit ihren Mitgliedern abgehalten und wird voraussichtlich bald ihr "Forderungsmuster" veröffentlichen, in dem sie ihre Ziele für den neuen Vertrag darlegen wird.