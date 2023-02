Reba McEntire geht zu «The Voice»

US-Fernsehen

Der Country-Star wird in der 23. Staffel auf einem der vier Stühle sitzen.

Reba McEntire wird in der 23. Staffel vonals Mega-Mentorin auftreten, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet. McEntire gesellt sich in der neuen Staffel, die am 6. März auf NBC Premiere feiert, zur A-Liste der Coaches Chance the Rapper, Kelly Clarkson, Niall Horan und Blake Shelton. Staffel 23 ist Sheltons letzte Staffel. Er war von Anfang an dabei und ist der einzige Coach, der während der gesamten Laufzeit der Show geblieben ist.Mit McEntire kommt ein weiterer Country-Superstar in die Show. Außerdem kehrt McEntire zu «The Voice» zurück, nachdem sie in der ersten Staffel 2011 als Battle Advisor für das Team Blake fungierte. Dass sie nun wieder dabei ist, wenn Shelton seine letzte Gruppe von Künstlern coacht und sich aus dem Wettbewerb verabschiedet, ist ein passendes Wiedersehen, das den Kreis schließt.In den Battles, die am 27. März beginnen, wird es einen neuen "Playoff Pass" geben, der es beiden Künstlern in einem Battle ermöglicht, weiterzukommen. Der Gewinner des "Playoff Pass" überspringt die Knockout-Runden und zieht automatisch in die Playoffs ein, was ihn einen Schritt näher an die Liveshows bringt. Jeder Coach hat in dieser Runde einen "Playoff Pass" und einen "Steal". In den Knockouts, die am 17. April beginnen, treten die Künstler gegeneinander an und wählen ihre eigenen Songs aus, die sie individuell performen, während ihre direkten Konkurrenten zusehen und warten. Die Coaches wählen den Gewinner aus, und der nicht ausgewählte Künstler steht für einen "Steal" zur Verfügung.