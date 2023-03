Markus Brandl: Die Vogelperspektive ist herrlich

Interview

Am Donnerstag kehren «Die Bergretter» zum ZDF zurück. Schauspieler Brandl sprach über die 14. Staffel.

Logisch. Es werden 6 x 90 packende Minuten. Drama, Action, Humor und atemberaubende Bilder mit einem filmischen Highlight in der letzten Folge. Das Gesamtpaket stimmt. Das Warten auf den Heli hat sich gelohnt.Für die Programmänderung, ja. Für das was die FIFA so treibt, nicht.Fußball ist quotentechnisch unschlagbar, trotz Boykott. Der Sendetermin geht absolut in Ordnung. Man wusste ja nicht, wie die WM verläuft.Das ist eine große Wertschätzung des Publikums. Meine Motivation als Schauspieler, war und ist es, viele Menschen zu unterhalten. Im besten Fall (ein breites Publikum) die ganze Familie. Wenn uns das weiter so gelingt, ist das großartig.Natürlich! Es war nicht von Anfang an klar, dass «Die Bergretter» so ein erfolgreiches Format werden. Das vergesse ich nicht. Umso mehr schätze ich es. Wir haben wirklich großartige, treue Fans aus allen Altersgruppen. Wir ruhen uns nicht auf dem Erfolg aus, sondern wollen dem Publikum weiter einen spannenden Lagerfeuermoment bieten.Unser Team ist ehrgeizig, motiviert und top eingespielt. Wir versuchen uns in allen Bereichen zu steigern. Vom Autorenteam über die Schauspieler bis zur Ausstattung. Die Stimmung am Set ist sehr gut, das überträgt sich. Und wir Schauspieler dürfen uns in vielen Bereichen zeigen. Action, Drama und eine Prise Comedy.100. Folge?! Wow. Das war mir gar nicht bewusst. Wir stehen im Austausch mit unserer Headautorin Christiane Rousseau. Hin und wieder fließt mal eine Idee von uns mit ein.Die „echten“ Bergretter und ein Stunt-Team stehen uns beratend zur Seite und gewähren Sicherheit. Außer ein paar blauen Flecken - und das gehört dazu - ist nichts passiert. Manchmal denke ich, der Dreh hier ist weniger gefährlich als in der Stadt, weil wir so auf uns achten. Gerade das Physische und die Natur bringen große Freude. Und dass ich für einen Tau-Flug (man hängt unterhalb des Helis am Tau) bezahlt werde, ist schon fast unverschämt (lacht). Die Vogelperspektive ist herrlich.Tobi is back in der Ramsau. Er nimmt ein Sabbatical, hilft seinem besten Freund auf dem Hof und als Not am Mann ist, steigt er wieder voller Elan bei der Bergrettung ein. Die Jacke passt und steht ihm noch ganz gut. Und Emilie, seine Ex - Frau, wird ungewollt seine neue Mitbewohnerin.Die Kinder stehen natürlich bei uns an erster Stelle. Wenn es Überschneidungen gibt, was selten vorkommt, freuen sich die Oma‘s und betreuen die Kids. Da ich in München wohne und auch nicht jeden Tag am Set bin, fahre ich dazwischen nach Hause zu meiner Frau und den Kindern.