Die meist 30-minütigen Episoden erzählen von lustigen Patientengeschichten aus verschiedenen Regionen Deutschlands.

Lachen, bis der Arzt kommt? Bei dem Podcastsind die Mediziner zur Abwechslung nicht im Dienst, sondern berichten von ihren Jobs und den witzigsten Ereignissen daraus. Vom Sanitäter bis hin zum Intensivpfleger oder Oberarzt kommen hier alle zu Wort, die Lustiges zu berichten haben.Im Podcast «Notaufnahme» wird aus dem Alltag berichtet, mit dem Krankenschwestern, Ärztinnen, Physiotherapeutinnen und auch Tierärzte zu tun haben. Menschliche und tierische Patienten, die skurrile Beschwerden oder Halter haben, sind hier ebenso Thema wie der eine oder andere Tipp.Hauptsächlich geht es in den Gesprächen jedoch unterhaltsam zu. Da gibt es die Frau, die von zwei Männern gestützt mit akuter Atemnot in der Notaufnahme landet - weil sie schnupfenbedingt nicht durch die Nase atmen kann und es trotzdem verzweifelt versucht. Da gibt es den 100-Jährigen, der geduldig wartet, obwohl er unter schweren Schmerzen leidet und die Katze, die sich nicht retten lassen will.Ja, auch Vierbeiner gehören zu den Patienten und sorgen für Verwunderung, Spaß und Geschichten, die teils unterhaltsam und manchmal einfach nur absurd sind. Die einzigartigen Einblicke in den Arbeitsalltag der medizinischen Fachkräfte ist bereits an sich spannend und interessant. Anekdoten und Ratgeber sorgen für den gelegentlichen Lacher, aber auch für Stirnrunzler und ein besseres Verständnis.In dem Podcast «Notaufnahme» berichten zahlreiche verschiedene Personen aus der Medizin von den lustigsten und bemerkenswertesten Situationen. Mit etwa 30 Minuten pro Folge und ständig wechselnden Gästen kommt hierbei keine Langeweile auf. Dafür ist das Spektrum groß und abwechslungsreich. Der Fachbereich wird ganz nebenbei aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Dabei geht es sogar ab in die Wildnis, denn medizinische Fälle gibt es schließlich nicht nur in der Berliner Charité.Bei den Reisen durch deutsche Städte wird es im Podcast «Notaufnahme» nicht belassen. Obwohl bereits das für viele neue Gäste und Eindrücke sorgt, wechseln die Berufe ebenfalls durch alle Stufen. Vom Rollstuhlrennen bis zu Penisfischen werden Zuhörer hier nicht nur zum Lachen gebracht. Sie lernen auch mit jeder Episode dazu. Die Serie ist zwar weder Ratgeber noch eine Quelle für Tipps, dafür aber dennoch unterrichtend. Daher lohnt es sich gleich aus mehreren Gründen ab und an oder auch jede Woche hineinzuhören. Die «Notaufnahme» gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Die Bezeichnung "die lustigsten Patientengeschichten" wird der Sendung und der Idee dahinter in keinem Fall gerecht. Denn hier geht es um mehr als nur Spaß und Tollerei.