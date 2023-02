«Hacks»-Produktion pausiert

US-Fernsehen

Die Hauptdarstellerin Jean Smart erholt sich von einer Herz-Operation.

Die Produktion der dritten Staffel der Emmy-prämierten HBO-Max-Comedyseriewurde pausiert, da sich Hauptdarstellerin Jean Smart von einem Herz-Eingriff erholt. Smart teilte am Donnerstag mit, dass sie den Eingriff erfolgreich hinter sich gebracht habe und es ihr gut gehe."Februar ist der amerikanische Herzmonat – eine Zeit, in der die Nation die Herzgesundheit in den Mittelpunkt stellt, daher ist es wichtig, mit euch allen zu teilen, dass ich mich von einem kürzlichen, erfolgreichen Eingriff am Herzen erhole", schrieb Smart auf ihrem Instagram-Account. "Ich habe das Glück, dass ich während meiner Genesung eine hervorragende professionelle Betreuung und Unterstützung durch Familie und Freunde erfahre. Bitte hört auf euren Körper und sprecht mit eurem Arzt – ich bin sehr froh, dass ich das getan habe!"In einer gemeinsamen Erklärung sicherten HBO Max und Universal Television (die «Hacks» produzieren) dem Star ihre Unterstützung zu: "Wir sind so glücklich, dass die Herzoperation unserer geliebten Jean Smart erfolgreich war und sie auf dem Weg der Besserung ist. HBO Max und UTV senden ihre besten Wünsche."