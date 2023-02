«When Call the Hearts» geht Ende Juli weiter

US-Fernsehen

Der Hallmark Channel hat bereits zehn Staffeln der Serie herstellen lassen.

Hallmark Channel hat bekannt gegeben, dass Staffel 10 der beliebten Primetime-Dramaserieihre mit Spannung erwartete Rückkehr antreten wird! Vollgepackt mit weiteren Überraschungen und Romantik für die Bewohner von Hope Valley, wird die Staffel am Sonntag, den 30. Juli 2023 um 21.00 Uhr mit insgesamt 12 Episoden Premiere feiern.Zusammen mit der Ankündigung der Premiere von Staffel 10 gibt es noch mehr gute Nachrichten für die begeisterte Hearties-Fangemeinde. Hallmark hat der langlebigen Serie auch grünes Licht für Staffel 11 gegeben, die aus 12 Episoden besteht und deren Produktion im Juli beginnt."«When Calls the Heart» ist nach wie vor ein Highlight in unserem Hallmark-Katalog und wir sind begeistert, dass wir weitere Geschichten über Glauben und Gemeinschaft in die Häuser von Millionen von Zuschauern bringen können", so Lisa Hamilton Daly, Executive Vice President, Programming. "Der aufmunternde Charakter der Serie, gepaart mit der Liebe und Positivität in den Geschichten, sorgt für ein herzerwärmendes Fernseherlebnis, das in Staffel 11 nur noch größer und besser wird."