«Hogwarts Legacy» erlöst 850 Millionen US-Dollar

Wirtschaft

In den ersten zwei Wochen wurde das «Harry Potter»-Spiel zwölf Millionen Mal verkauft.

hat die Umsätze von Warner Bros. Games beflügelt: 850 Millionen Dollar Umsatz weltweit und mehr als zwölf Millionen verkaufte Einheiten in den ersten zwei Wochen sind eine positive Bilanz, so die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Videospielfirma. Das ist der größte weltweite Start, den die zu Warner Bros. Discovery gehörende Marke je erlebt hat. Das «Harry Potter»-Action-Rollenspiel startete außerdem den Twitch-Rekord für Einzelspieler-Spiele mit 1,28 Millionen gleichzeitigen Spitzenzuschauern beim Start.Die Verkaufszahlen von «Hogwarts Legacy» wurden von Warner Bros. Games kurz vor den Ergebnissen des vierten Quartals der Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery am Donnerstag veröffentlicht. Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals hob CEO David Zaslav die beeindruckenden Erträge hervor und wies darauf hin, dass sich der Mediengigant weiterhin auf «Harry Potter» und seine anderen beliebten Marken konzentriert und plant, diese einzigartigen Franchises voll auszunutzen."Wir sind begeistert und stolz auf die Resonanz der Spieler auf «Hogwarts Legacy», sowohl von Spielern als auch von neuen Fans und Kritikern auf der ganzen Welt", so David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. "Unser Entwicklungsteam bei Avalanche hat ein erstaunliches, hochwertiges Zaubererwelt-Erlebnis geschaffen, das die Fantasie der Fans über das Leben in Hogwarts wahrhaftig erfüllt, und unsere Publishing-Teams haben eine weltweit beeindruckende Launch-Kampagne durchgeführt."