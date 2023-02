Maue Rückkehr von «Der Kroatien-Krimi»

Quotennews

Im Anschluss informierte «Panorama» über das Jahrhundertgift PFAS.

Am Donnerstagabend verfolgten 5,60 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren den ersten neuen, der den Titel „Der Todesritt“ trug und mit Jasmin Gerat, Lenn Kudrjawizki und Karin Hanczewski besetzt war. Im Mittelpunkt der wildromantischen Prärielandschaft Dalmatiens ermittelten Stascha Noval und Emil Perica bei einem erbitterten Familienkonflikt. Der 13. Film dieses Krimis verbuchte einen Marktanteil von 19,7 Prozent. Das Werk von Ulf Tschauder sicherte sich 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich auf 6,1 Prozent. Im vergangenen Jahr waren immer mehr als sechs Millionen Menschen bei neuen Folgen dabei.Bereits im September 2022 widmete sich die NDR-Sendungdem Jahrhundertgift PFAS in einer 30-mintüigen Reportage, die damals 2,36 Millionen Zuseher holte. Dieses Thema war neben Gift in Wärmepumpen und Krieg in der Ukraine Inhalt der jüngsten-Ausgabe, die 2,25 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahre erreichte und für 9,1 Prozent Marktanteil führte. Beim jungen Publikum sicherte sich Das Erste 0,25 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf schwache 4,2 Prozent.Caren Miosga und diefuhren 1,88 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein, 0,31 Millionen gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen. Die Marktanteile wurden mit enttäuschenden 8,8 und 6,0 Prozent beziffert. Das Satire-Magazinkam auf 1,50 Millionen und 9,6 Prozent, beim jungen Publikum standen 7,2 Prozent auf der Uhr. Fürblieben 0,87 Millionen wach (7,9 Prozent), bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,6 Prozent ermittelt.