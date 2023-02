Alison Brie steigt bei «Apples Never Fall» ein

US-Fernsehen

Die Fernsehserie wird bei Peacock demnächst zu sehen sein. Auch Jake Lacy hat für eine Rolle unterschrieben.

Alison Brie und Jake Lacy haben sich der Besetzung von Peacocks kommender limitierter Serienadaption des Liane-Moriarty-Romansangeschlossen. Die beiden gesellen sich zu den bereits angekündigten Darstellern Annette Bening und Sam Neill in der Serie. Die Serie wurde ursprünglich im Februar 2022 bei Peacock bestellt.In der offiziellen Beschreibung heißt es, die Serie "dreht sich um die Delaneys, die von außen betrachtet eine beneidenswert zufriedene Familie zu sein scheinen. Die ehemaligen Tennistrainer Joy (Bening) und Stan (Neill) sind Eltern von vier erwachsenen Kindern. Nach jahrzehntelanger Ehe haben sie endlich ihre berühmte Tennis-Akademie verkauft und sind bereit, die goldenen Jahre ihres Lebens zu beginnen. Doch als Joy verschwindet, sind ihre Kinder gezwungen, die Ehe ihrer Eltern und ihre Familiengeschichte mit neuen Augen zu betrachten."Die Serie wird in Australien gedreht und durch das Location Incentive Programm der australischen Regierung unterstützt. Die Regierung von Queensland unterstützt «Apples Never Fall» durch die "Production Attraction Strategy" von Screen Queensland.