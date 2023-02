Rihanna tritt bei den Oscars auf

Kino-News

Die Sängerin wird im Rahmen der Gala den nominierten Song aus «Wakanda Forever» performen.

Rihanna wird bei der Oscar-Verleihung den Oscar-nominierten Song "Lift Me Up" aussingen, wie die ausführenden Produzenten und Showrunner Glenn Weiss und Ricky Kirshner bekannt gegeben haben. Die von Jimmy Kimmel moderierte Oscarverleihung wird am Sonntag, den 12. März, live auf ABC und weltweit ausgestrahlt."Lift Me Up", mit Musik von Tems, Rihanna, Ryan Coogler und Ludwig Goransson und Text von Tems und Ryan Coogler, ist als Originalsong nominiert. Es ist die erste Oscar-Nominierung für Rihanna. Die 95. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 12. März, im Dolby Theatre at Ovation Hollywood statt.Rihanna, die seit dem 2016 erschienenen Album "Anti" kein neues Album mehr veröffentlicht hat, stand Anfang des Monats im Mittelpunkt der Super-Bowl-Halbzeitshow – auch wenn ihr musikalischer Auftritt etwas von der Tatsache überschattet wurde, dass sie bekannt gab, dass sie im zweiten Monat mit ihrem zweiten Kind schwanger ist.