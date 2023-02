«Lets Dance» überzeugt mehr als vier Millionen Zuschauer

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt wurde das Resultat der Kennenlernshow nochmal übertroffen. Auch wenn das in der Zielgruppe nicht gelang, landete man hier weit vor der Konkurrenz.



In der vergangenen Woche fanden sich die Tanzpaare für die diesjährige Staffel, so dass es nun ab gestern so richtig mitlosgehen konnte. Nur Anna Ermakova musste sich zunächst keine Gedanken ums Weiterkommen machen, denn gemeinsam mit Tanzpartner Valentin Lusin reichten die Jurypunkte und Zuschaueranrufe für den direkten Einzug in die zweite Show. Die anderen Paare mussten ihre Tänze aufführen und sich den ersten Urteilen von Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi stellen.Die Kennenlernshow war in der Vorwoche sehr erfolgreich mit 3,97 Millionen Fernsehenden gestartet. Dies bescherte RTL einen herausragenden Marktanteil von 15,9 Prozent. Auch bei den 1,30 Millionen Jüngeren stand mit einer Quote von 22,7 Prozent ein ausgezeichnetes Resultat auf dem Papier. Mit der ersten regulären Folge erhöhte sich die Reichweite gestern noch auf 4,03 Millionen Fernsehenden. Dadurch wuchs auch der Marktanteil auf überragende 18,0 Prozent. In der Zielgruppe verlor man jedoch gegenüber der Vorwoche etwas, so dass noch 1,12 Millionen Umworbene übrig blieben. Dies änderte allerdings nichts daran, dass das Programm hier mit Leichtigkeit an der Spitze der Tagesrangliste landete. Weiterhin wurden hervorragende 21,9 Prozent eingefahren.Im Anschluss durfte ab Mitternacht auch einzu der Tanzshow nicht fehlen, bei welchem ein Blick hinter die Kulissen der inzwischen 16. Staffel geworfen wurde. Weiterhin interessierten sich 2,13 Millionen Zuschauer für diesen Einblick, so dass die Sehbeteiligung sogar weiter auf 20,3 Prozent wuchs. Zudem verharrten 0,46 Millionen Werberelevante auf dem Sender, was weiterhin starken 18,7 Prozent entsprach.