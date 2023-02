Helena bringt «WSMDS» Staffel-Bestwert

Quotennews

Gewissermaßen konnte mit großem Interesse gerechnet werden, immerhin übernahm erstmals eine Wildcard-Kandidatin die Show.

Ganze fünf Staffeln hat es gedauert, bis ProSieben und Joko Winterscheidt das Moderations-Zepter beinicht ausschließlich unter dem eigentlichen Moderator und Promi-Kandidaten verteilten. Gleich in der ersten Folge der neuen Staffel gewann Wildcard-Kandidatin Helena gegen Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz, Sido und logischerweise Winterscheidt. Den Auftakt, erstmals an einem Sonntagabend ausgestrahlt, verfolgten 1,52 Millionen Zuschauer, hiervon waren 1,03 Millionen der Zielgruppe zuzuordnen. Es ergaben sich demnach 5,9 und 17,0 Prozent an den Märkten. Kein schlechter Start.Doch direkt zur gestrigen neuen Folge - schon die vergangenen Staffeln zeigten, dass viel vom Erfolg von «WSMDS» davon abhängt, wie der oder die jeweilige GewinnerIn den Abend gestaltet. Am 26. Januar 2021 gewann erstmals nicht Winterscheidt und Thomas Gottschalk übernahm und die Reichweite steig von 1,62 auf 2,52 Millionen Zuschauer. In Staffel zwei holte Bastian Pastewka am 27. Juli 2021 den Sieg, in seiner folgenden Show stieg das Interesse von 1,29 auf 1,59 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe steigerte sich von 0,89 auf 1,03 Millionen. Zuletzt über die 2-Millionen-Marke brachte es Anke Engelke mit ihrer Show am 25. Januar 2022 und 2,26 Millionen Zuschauern. Kurzum: Die Moderation bestimmt einen großen Anteil des Erfolgs von «Wer stiehlt mit die Show». Jetzt stand erstmals eine Zuschauer-Kandidatin am Moderations-Pult. Wie schlug sichInhaltlich gab sich die Wildcard-Gewinnerin keinerlei Blöße, verließ sich auf bewährte Show-Elemente und versuchte gar nicht erst, zu extravagant zu wirken. Der klassische Box-Walk-On funktionierte und der Abend konnte beginnen. Nach Gewinnstufe eins musste Kaulitz das Feld verlassen, Gewinnstufe zwei kostete Bauer ihren Platz, vor dem Finale verabschiedete sich der frisch gebackene Weltrekordhalter Sido - im Finale standen sich demnach erneut Winterscheidt und Helene gegenüber. Der routinierte Showmaster gewinnt seine Show zurück - doch Helena holt für ProSieben einen Quoten-Erfolg. Insgesamt schauten gute 1,84 Millionen Zuschauer der abendfüllenden Show zu, der Marktanteil von 7,1 Prozent übertrifft die Leistung der letzten Woche klar. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 1,24 Millionen Umworbenen und 19,4 Prozent auf ihrem Markt. Auch hier ergab sich demnach eine klare Steigerung.