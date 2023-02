CNN möchte die 21.00 Uhr-Stunde überarbeiten

US-Fernsehen

Statt künftig auf große Namen zu setzen, will man nun mit Nachrichten punkten.

CNN hofft, endlich einen Weg gefunden zu haben, ein langwieriges Rätsel zu lösen: Was soll um 21:00 Uhr ausgestrahlt werden? Die Lösung erfordert, dass der Sender viele Teile zusammenfügt. Ab dieser Woche wird der von Warner Bros. Discovery unterstützte Nachrichtensender die Stunde mit einer Reihe von Sonderberichten füllen, die alle unter dem Namenlaufen.Künftige 21-Uhr-Sendungen könnten Einzelinterviews mit Nachrichtenmachern, Town Halls, die Regierungsvertreter in direkten Kontakt mit den von politischen Entscheidungen betroffenen Menschen bringen, und andere Sendungen mit überraschenden Erkenntnissen und Scoops beinhalten. Die Programmplanung geht weg von der bewährten Praxis, sich auf einen einzigen Moderator oder Meinungsmacher in dieser Sendezeit zu verlassen, in der Sean Hannity, Alex Wagner und Rachel Maddow zu Hause sind, und setzt stattdessen auf kreative Methoden zur Analyse des Nachrichtenzyklus.CNN kündigte bereits am Montag an, dass die Moderatorin Laura Coates am Mittwoch um 21.00 Uhr Analysten der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft sowie Veteranen von Strafprozessen versammeln wird, um den vieldiskutierten Doppelmord an Murdaugh zu untersuchen. Am Donnerstag wird die Moderatorin Sara Sidner ein «CNN Primetime Event» moderieren, bei dem die Korrespondentin des Weißen Hauses, Arlette Saenz, Jill Biden während ihres Besuchs in Afrika interviewt. Es wird erwartet, dass die First Lady auf die Kritik am Alter von Präsident Biden im Zusammenhang mit seiner möglichen Wiederwahl eingehen wird. In der Zwischenzeit wird Jake Tapper am Dienstagabend um 21:00 Uhr ein Interview mit Bill Maher führen, dem Komiker, der für die CNN-Schwestergesellschaft HBO die Sendung «Real Time» moderiert.