ProSieben zeigt «Intimate.» kurz vor Mitternacht

TV-News

Die Impro-Comedyreihe von den Machern von «Die Discounter» startet im April im Free-TV und damit nur wenige Wochen nach der Online-Premiere bei Joyn.

Am 24. März feiert die neue Comedy-Seriebeim Streamingdienst Joyn hinter der Bezahlschranke ihre Premiere. Nun hat auch ProSieben einen Ausstrahlungstermin im Free-TV genannt, der vor allem Nachtschwärmer ansprechen dürfte. Ab dem 4. April zeigt die rote Sieben immer dienstags ab 23:45 Uhr jeweils eine Doppelfolge der achtteiligen Reihen, die von den Machern der Prime-Video-Seriestammt.Der Grund für die späte Ausstrahlung dürfte auch mit dem Jugendschutz zusammenhängen, denn ProSieben verspricht: „Nicht jugendfrei ab Szene eins.“ Im Mittelpunkt von «Intimate.» stehen fünf Anfang 20-jährige Freunde, die von Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis sowie Leo Fuchs verkörpert werden. Die fünf Filmemacher bilden nicht nur das Kern-Ensemble der Serie, sondern verantworten gemeinsam die Drehbücher, die Regie, den Schnitt und die Produktion. Sie produzieren für die Produktionsfirma Kleine Brüder in Zusammenarbeit mit der Seven.One-Tochter Pyjama Pictures.«Intimate.» stellt die Neuauflage der YouTube-Serie der Produzenten dar, deren Idee 2017 auf dem Schulhof des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums Eimsbüttel entstand. Die Schulfreunde starteten, inspiriert von ihrer Lieblingsserie, kurzerhand ihre eigene Impro-Serie, die nun ihre Premiere feiern darf und auch mit Vorbild Christian Ulmen in einer Nebenrolle besetzt ist.