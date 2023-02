«First Dates Hotel» muss abreißen lassen

Quotennews

Die vierte Folge bringt VOX einen vorläufigen Staffeltiefpunkt. Das Ergebnis kann sich dennoch sehen lassen.

Das Quotenwachstum der VOX-Sendunghatte in Woche vier ein Ende. Nach einem hervorragenden Start in die neue Staffel mit 9,7, 9,9 und zuletzt 12,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe verbuchte der Kölner Sender mit 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen diesmal 9,0 Prozent – weiterhin ein sehr gutes Ergebnis. Auch auf dem Gesamtmarkt waren die Werte rückläufig. Die Sehbeteiligung sank von 1,31 auf 1,09 Millionen. Der Marktanteil lag diesmal bei 4,0 Prozent. Vor acht Tagen wurden 4,8 Prozent gemessen.Um 22:20 Uhr wiederholte VOX die Folge „Liebesglück in Frankreich“ von. Die zweistündige Sendung unterhielt bis nach Mitternacht 0,61 Millionen Zuschauer, darunter 0,17 Millionen Umworbene. Der Marktanteil stieg auf 4,5 Prozent, in der Zielgruppe kam man noch auf mäßige 5,6 Prozent.Die größte Reichweite des VOX-Tages generierte aber die Vorabend-Sendung. Die Sendung gastiert in dieser Woche in Ostwestfalen. Zum Auftakt war Stefan an der Reihe, der Kalbsbäckchen aus dem Dutch Oven als Hauptgang servierte. Dies wollten 1,43 Millionen Zuschauer sehen, darunter 0,44 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich bei überdurchschnittlichen 5,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 9,7 Prozent in der Zielgruppe.