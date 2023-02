An Ostern: Collien Ulmen-Fernandes klärt über Wunder auf

TV-News

In «Wenn das Unmögliche wahr wird» trifft die Moderatorin auf Menschen, die Wunder erlebt haben oder darauf hoffen, dass sie geschehen werden. Außerdem sucht sie Antworten auf die Frage, was hinter Wundern steckt.

Collien Ulmen-Fernandes möchte mit ihrer Arbeit nicht in eine Schublade gesteckt werden, wie sie im September im Interview mit Quotenmeter verriet . Vielmehr wolle sie breit aufgestellt sein. So moderierte sie in den vergangenen Monaten und Jahren unter anderem für ProSieben «Die Alm», stand für das ZDF bei «Das Traumschiff» vor der Kamera, präsentierte die RTLZWEI-Sendung «Wir räumen auf» sowie bei HGTV das Format «HGTVs Beste». Dazu kamen mehrere Dokumentationen für das ZDF beziehungsweise ZDFneo zum Thema Kindererziehung, Gleichberechtigung und den Zehn Geboten. 2022 brachte ihre Leistung bei «Stadt + Land = Liebe» ihr eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis ein.Nun hat die Moderatorin ein neues Projekt an Land gezogen. Am Ostermontag, 10. April, begibt sich Collien Ulmen-Fernandes in der ZDF-Dokuauf Spurensuche in Sachen Wunder. Sie trifft auf Menschen, die welche erlebt haben oder darauf hoffen, dass sie geschehen werden. Zusammen mit dem Psychologen Leon Windscheid und der katholischen Theologin Carolin Hohmann sucht sie Antworten auf die Frage, was hinter Wundern steckt und warum Menschen immer wieder darauf hoffen, dass das scheinbar Unmögliche wahr wird. Der 45-minütige Film ist ab 17:30 Uhr im ZDF zu sehen und am Sendetag ab 8:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.In der Doku, die von Ifage Filmproduktion produziert wurde, begibt sie Ulmen-Fernandes auch an den französischen Wallfahrtsort Lourdes, den viele Menschen mit Wundern verbinden. 1858 berichtet das Mädchen Bernadette, mehrere Marienerscheinungen in Lourdes erlebt haben. Seitdem sollen dort kranke Menschen Heilungen erfahren haben. Heute prüft der Facharzt Cornel Sieber, Mitglied im internationalen medizinischen Komitee von Lourdes, Wunderheilungen für die katholische Kirche. Schwester Bernadette Moriau gilt aktuell als das 70. Wunder von Lourdes. Pilgerseelsorger Klaus Holzamer erklärt, was Pilger und Pilgerinnen an diesem Kraftort erleben und glauben.