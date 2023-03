Disney strukturiert TV-Geschäft um

Köpfe

John Landgraf und Simran Sethi erweitern ihren Aufgabenbereich.

FX-Chef John Landgraf und ABC-Programmchefin Simran Sethi werden ihre Aufgaben im Rahmen einer Führungsumbildung bei Disneys TV-Geschäft erweitern. Dies ist einer der ersten großen Schritte unter Dana Walden, die nach der Rückkehr von Bob Iger als Disney-CEO die Verantwortung für die TV-Netzwerke des Unternehmens übernommen hatte.Landgraf wird die Aufsicht über National Geographic sowie über Onyx Collective übernehmen, die Produktionseinheit, die sich Projekten von PoC- und unterrepräsentierten Gruppen widmet. Sethi hingegen wird die Programmgestaltung und -entwicklung von ABC und Freeform leiten. Sie wird weiterhin an Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group, berichten.Tara Duncan, die bisher für die Programmgestaltung von Onyx Collective und Freeform zuständig war, wird sich künftig ausschließlich Onyx widmen und damit die Aufgaben von Sethi übernehmen, die zuvor bei dem Kabelsender tätig war. "Großartige Geschichten sind das Lebenselixier unseres Unternehmens, und ich werde weiterhin eng mit der kreativen Seite unseres Geschäfts verbunden bleiben", sagte Walden in einer vorbereiteten Erklärung. "Während wir unser neues gemeinsames Kapitel beginnen, habe ich größtes Vertrauen in dieses Team von bewährten und beeindruckenden Führungskräften. Ich bin Bob sehr dankbar, dass er unser Unternehmen auf so sinnvolle Weise wieder zusammengeführt und neu ausgerichtet hat."