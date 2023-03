Amazon ermöglicht Hörimplantat-Nutzern Audio-Streaming

Vermischtes

Cochlear und Amazon bieten erstmals direktes Streaming vom Smart-TV zum Cochlea-Implantat.

Der Weltmarktführer für implantierbare Hörlösungen, Cochlear, ermöglicht gemeinsam mit Amazon ab sofort direktes Soundstreaming von Fire-TV-Geräten zu Cochlear-Hörimplantaten. Dank der Verwendung des ASHA-Standards (Audio Streaming for Hearing Aids) ist es somit erstmals möglich, dass Cochlea-Implantat-Träger den Ton eines Smart-TV direkt über ihre Soundprozessoren empfangen können.Nutzbar ist das neuartige Soundstreaming vom Fire TV für die Soundprozessoren Cochlear Nucleus 8, Nucleus 7, Nucleus Kanso 2 und Baha 6 Max. Mittels ASHA verbindet sich die audiologische Technik auf einer Systemebene mit dem Fire-TV-Gerät. Dadurch lässt sich jede App sowie jeder beliebige Sound streamen – ohne erforderliches Smartphone oder Zubehör. Zu den ASHA-fähigen Fire-TV-Geräten gehören die Produkte der Fire-TV-Omni-QLED-Serie, der Fire-TV-Omni-Serie und der Fire-TV-4-Serie sowie der Fire-TV-Cube (3. und 2. Generation). Nach erfolgreicher Kopplung kann der Soundprozessor wie ein Bluetooth-Kopfhörer verbunden werden. Zu beachten ist, dass bei der Kopplung zweier Hörimplantate – beziehungsweise eines Hörimplantats und eines Hörgeräts – beide unabhängig voneinander verbunden werden müssen.„Abgesehen davon, dass wir weiterhin an Lösungen arbeiten, die jedem neue Entertainment-Erlebnisse bieten; wir sind doch sehr gespannt, welche Reaktionen diese Innovation hervorrufen wird, die wir speziell für hörgeschädigte Menschen geschaffen haben“, so Peter Korn, Director of Accessibility for Devices bei Amazon. „Durch die Zusammenarbeit mit Cochlear ermöglichen wir, dass noch mehr Menschen mühelos ihre Lieblingssendungen, Filme und viele andere Inhalte genießen können. Das freut uns sehr. TV-Unterhaltung sollte für jeden von uns zugänglich sein. Der neue Ansatz ist ein weiterer Schritt, um dieses Ziel zu erreichen.“„Auch uns freut es, erstmals direktes Streaming von einem Amazon Fire TV zu Hörimplantaten anbieten zu können“, erklärt Frank Wagner, Regional Director Cochlear Deutschland. „Als Technologieführer für Cochlea-Implantate und weitere implantierbare Hörlösungen möchten wir den Trägerinnen und Trägern unserer Systeme ein Leben lang uneingeschränkte Teilhabe ermöglichen; das schließt die Teilhabe an der modernen vernetzten Kommunikationswelt unbedingt mit ein. Durch den jetzt vorgestellten Ansatz können diese Menschen Medienangebote auf neue Art nutzen, sich informieren, sich unterhalten und jederzeit live dabei sein.“