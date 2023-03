«Superman & Lois» starten in Runde zwei

TV-News

Während in den USA die dritte Staffel anläuft, zeigt ProSieben Fun die deutsche TV-Premiere der zweiten Season.

In knapp zwei Wochen startet beim US-Sender The CW die dritte Staffel Superhelden-Serie. Hierzulande mussten sich die Fernsehzuschauer bislang mit erst einer Staffel begnügen. Seit Ende November sind die 15 Episoden hinter der Bezahlschranke verfügbar, wo sie künftig weiter bleiben werden. Zwar feiert die zweite Staffel am 23. März ihre TV-Premiere, allerdings beim Bezahlsender ProSieben Fun . Dort wird immer donnerstags eine neue Folge gezeigt.Die neue Runde beginnt damit, dass Lois Lane (Elizabeth Tulloch) und ihre Familie vor einer Raumkapsel stehen, die sich auf ihrem Grundstück befindet. John Henry (Wolé Parks), der ebenfalls vor Ort ist, ist außer sich vor Freude, als er darin seine Tochter Natalie (Tayler Buck) erkennt. Das Mädchen glaubt, in Lois seine tote Mutter wiederzuentdecken – doch diese ist mit der Situation überfordert und zieht sich zurück. Die neuen Umstände sorgen für jede Menge Unmut und Streitigkeiten innerhalb der Familie. Tyler Hoechlin spielt Clark Kent alias Superman.Hinter der Serie steht Arrowverse-Mastermind Greg Berlanti, auch Todd Helbing war für die Drehbücher verantwortlich. Im vergangenen Jahr zeigt Kabel Eins die erste Staffel im Free-TV innerhalb eines Monats am Samstagabend. Einzig der Staffelauftakt konnte damals mit 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugen. Der Rest der Staffel lief deutlich unterdurchschnittlich und musste sich teilweise mit weniger als zwei Prozent Marktanteil begnügen.