Netflix bestellt Thriller-Serie «Zero Day»

US-Fernsehen

In der Hauptrolle ist Robert De Niro zu sehen. Einen Starttermin gibt es noch nicht.

Netflix hat die limitierte Seriemit Robert De Niro in seiner ersten regulären Fernsehrolle bestellt. Außerdem ist Lesli Linka Glatter an Bord der Serie und wird bei allen sechs Episoden Regie führen und die Produktion übernehmen. Das Format stammt von den Autoren und ausführenden Produzenten Eric Newman und Noah Oppenheim.Laut der offiziellen Beschreibung stellt «Zero Day» "die Frage, die uns alle beschäftigt – wie finden wir die Wahrheit in einer Welt in der Krise, die scheinbar von Kräften außerhalb unserer Kontrolle zerrissen wird? Und wie viel von diesen Kräften sind in einer Zeit voller Verschwörungstheorien und Täuschungsmanöver unser eigenes Werk, vielleicht sogar unsere eigene Vorstellung?"Newman und Oppenheim haben die Serie zusammen mit dem Pulitzer-Preisträger Michael S. Schmidt entwickelt, wobei Newman und Oppenheim als Drehbuchautoren und ausführende Produzenten fungieren. Newman ist über Grand Electric Productions ausführender Produzent. Schmidt ist ebenfalls ausführender Produzent, während De Niro nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als ausführender Produzent fungiert. Neben Glatter ist Jonathan Glickman von Panoramic Media Co. ebenfalls ausführender Produzent. Newman und seine Produktionsfirma Grand Electric stehen derzeit unter einem Gesamtvertrag mit Netflix