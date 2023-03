Fullwell 73 macht mit CBS weiter

US-Fernsehen

Zu den Produktionen der Firma gehört «The Late Late Show».

Macht CBS am späten Abend mit seinen Shows weiter? «The Late Late Show with James Corden» wird zwar in diesem Frühjahr zum letzten Mal auf CBS ausgestrahlt, aber die CBS Studios setzen ihre Partnerschaft mit Fulwell 73, der Produktionsfirma hinter der «Late Late Show» und vielem mehr, fort. Zunächst hieß es, man könnte es mit einer Quizshow am späten Abend probieren.Stattdessen wurde der Vertrag mit der Produktionsfirma um drei Jahre verlängert. Eine Person, die mit der Vereinbarung vertraut ist, sagt, dass der Verlängerungsvertrag im letzten Herbst begann. Im Rahmen der Vereinbarung wird Fulwell 73 weiterhin Drehbücher, alternative und digitale Projekte für das Studio entwickeln, und zwar für Fernsehen, Kabel, Streaming und digitale Plattformen.Fulwell 73 schloss 2016 erstmals einen Vertrag mit CBS Studios ab. Das Unternehmen ist seit 2015 mit CBS im Geschäft, als Corden anfing, «The Late Late Show» zu moderieren, die zu einem Megaerfolg für das Unternehmen wurde, der durch unzählige virale Momente während seiner Laufzeit definiert wurde.