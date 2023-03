Neue Netflix-Comedy mit Kristen Bell

US-Fernsehen

Der Star aus «Veronica Mars» soll die Abonnenten zum Lachen bringen.

Netflix hat eine neue Comedy-Serie mit Kristen Bell in der Hauptrolle von der Autorin Erin Foster und dem ausführenden Produzenten Steven Levitan übernommen. Die noch unbetitelte Serie soll sich um "die unwahrscheinliche Beziehung zwischen einer respektlosen, freimütigen, agnostischen Frau (Bell) und einem unkonventionellen Rabbiner" drehen.Foster hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführende Produzentin. Bell ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch ausführende Produzentin. Levitan ist über Steven Levitan Productions (SLP) ausführender Produzent. Craig DiGregorio, Sara Foster und Danielle Stokdyk sind ebenfalls ausführende Produzenten. Oly Obst und Josh Lieberman sind ausführende Produzenten für 3 Arts. 20th Television wird in Zusammenarbeit mit SLP produzieren, wobei das Unternehmen derzeit einen Gesamtvertrag mit dem Studio hat.Dies wird die zweite Netflix-Serie sein, in der Bell die Hauptrolle spielt. Zuvor hatte sie bei dem Streaming-Anbieter die Hauptrolle in der düsteren Comedy-Serie «The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window» übernommen. Bell ist auch für ihre Hauptrollen in Serien wie «The Good Place» bei NBC bekannt, für die sie 2019 eine Golden-Globe-Nominierung erhielt. Zuvor spielte sie in der Detektivserie «Veronica Mars» mit, die 2019 bei Hulu für eine Staffel wiederbelebt wurde.