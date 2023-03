«Frasier»-Reboot mit Bebe Neuwirth

US-Fernsehen

Die bekannte Schauspielerin wird allerdings nur eine Gastrolle bekommen.

Das kommende-Revival bei Paramount+ bringt Bebe Neuwirth als Dr. Lilith Sternin in einer Gastrolle zurück. Neuwirth wird wieder mit ihrem TV-Ehemann Kelsey Grammer zusammentreffen, der als Dr. Frasier Crane die Hauptrolle in der Neuauflage spielt. Die beiden haben die Charaktere in der Hit-Sitcom «Cheers» verkörpert, wobei Neuwirth erstmals 1986 in der Serie auftrat.Wie bereits angekündigt, wird die Wiederbelebung der Serie in Boston stattfinden, dem Schauplatz, von dem aus «Cheers» startete. In der offiziellen Beschreibung der Episode, in der Neuwirth auftreten wird, heißt es: "Als sie sich auf Freddys Geburtstagsparty wiedersehen, ist Lilith, in klassischer Form, alles andere als erfreut darüber, Freddy (Jack Cutmore-Scott) teilen zu müssen, da Frasier nun wieder in Boston lebt. Was als lustige Party mit Freunden und Familie beginnt, wird unweigerlich zu einem Showdown zwischen Lilith und Frasier, wie es ihn noch nie gegeben hat!"Neben Grammer und Cutmore-Scott werden in der neuen Serie auch Nicholas Lyndhurst, Toks Olagundoye, Jess Salgueiro und Anders Keith zu sehen sein. Die neue «Frasier»-Serie wurde ursprünglich im Februar 2021 angekündigt, obwohl Grammer schon seit einiger Zeit versucht hatte, eine neue Version der Serie auf die Beine zu stellen.