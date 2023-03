«Gotham Knights» kommt mit Doug Bradley

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird bei der The-CW-Serie Joe Chill verkörpern.

Doug Bradley («Hellraiser») wurde in die Besetzung der Serievon The CW aufgenommen, wie der Sender bekannt gab. Bradley wird in Episode sechs von Gotham Knights als Joe Chill auftreten, einer der berüchtigtsten Bösewichte der DC Comics, der für den grausamen Mord an Bruce Waynes Eltern bekannt ist. Nach fünfzig Jahren in der Todeszelle soll Joe Chill nun hingerichtet werden. Gothams berüchtigter "Schutzpatron der Bösewichte" hat jedoch nicht vor, seine Geheimnisse mit ihm sterben zu lassen."Bei der Besetzung der ikonischen Rolle von Joe Chill, dem Mann, der Batman erschaffen hat, gab es nur einen Namen, den wir in Betracht zogen – Doug Bradley. Wir brauchten einen Schauspieler mit der Art von Ernsthaftigkeit, die einer so bahnbrechenden Figur im DC-Comics-Kanon gerecht werden würde", sagten die Co-Schöpfer der Serie Chad Fiveash, James Stoteraux und Natalie Abrams in einer Erklärung. "Und wer könnte die Rolle des klassischen Gotham-Unholds besser verkörpern als der Mann, dessen legendäre Darstellung eines anderen klassischen Unholds – Pinhead in der Hellraiser-Franchise – noch immer Generationen von Horrorfans in Angst und Schrecken versetzt?"«Gotham Knights» basiert auf Charakteren, die von Bob Kane und Bill Finger für DC geschaffen wurden, und spielt in der Zeit nach der Ermordung von Bruce Wayne. Als sein Adoptivsohn eine unwahrscheinliche Verbindung mit den Kindern von Batmans Feinden eingeht, werden sie alle irgendwie für seine Ermordung verantwortlich gemacht.