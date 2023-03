Studiocanal gründet Birdie Pictures

Wirtschaft

In Großbritannien möchte die französische Firma ebenfalls durchstarten.

Studiocanal hat eine bedeutende Investition in die neue britische Produktionsfirma Birdie Pictures getätigt und das erste Projekt des Unternehmens angekündigt. Der preisgekrönte Gründer und Chef von Birdie Pictures, Phil Temple («Code 404», «Stan Lee's Lucky Man»), war zuvor Executive Producer bei Kudos, wo er zuletzt an «This Town» von Steven Knight für BBC One arbeitete.Als die Investition von Studiocanal bekannt gegeben wurde, bestätigte Temple auch das erste Projekt von Birdie Pictures, indem er die Rechte an dem neuen Roman «The Mysterious Casae of the Alperton Angels» der Bestseller-Autorin Janice Hallett erwarb. Der Mystery-Thriller landete bereits in der ersten Woche nach Erscheinen auf der Bestsellerliste der „Sunday Times“ und wurde von den Kritikern durchweg gelobt.Phil Temple kommentiert: "Ich bin begeistert, der wachsenden Gruppe kreativer Produktionsfirmen von Studiocanal beizutreten, und freue mich sehr, den Vertrag für dieses wirklich brillante Buch abzuschließen. Es ist genau der wendungsreiche, teuflisch clevere Krimi, nach dem ich gesucht habe und der die Zuschauer in seinen Bann ziehen wird, so wie mich, als ich es las und zwei Tage lang mit niemandem sprechen konnte, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht."