Hoda Kotb hat «Today» verlassen

US-Fernsehen

Die Moderatorin plant allerdings demnächst eine Rückkehr.

Hoda Kotbs tagelange Abwesenheit von ihren Aufgaben bei der NBC-Sendungwurde am Mittwoch erklärt: Sie hat mit einer "familiären Gesundheitsangelegenheit" zu tun. Craig Melvin, Sheinelle Jones und Al Roker, die während der Sendung am Mittwoch am Start waren, gaben keine weiteren Details bekannt.Melvin sagte, dass die «Today»-Co-Moderatorin aufgrund der Situation schon seit mehreren Tagen abwesend sei. Er fügte hinzu, dass NBC News hofft, dass sowohl sie als auch Savannah Guthrie, die das «Today»-Set am Dienstag verlassen hat, weil bei ihr ein Coronavirus diagnostiziert wurde, "sehr, sehr bald" zurückkehren werden.Kotb ist seit mehr als einer Woche nicht mehr in der Sendung zu sehen, was von Beobachtern der Sendung bemerkt wurde und Gegenstand einer Handvoll von Nachrichtenberichten war. In einigen der Artikel wurden die inspirierenden Botschaften erwähnt, die Kotb häufig in den sozialen Medien veröffentlicht, und es wurde versucht zu suggerieren, dass diese Botschaften etwas kryptischer seien oder dass sie einen Kommentar zu den Umständen enthielten, die sie von der Sendung fernhielten.